Росіяни запускали реактивні БпЛА та балістику: скільки цілей збила ППО

Російські війська у ніч на 18 жовтня випустили по Україні балістичну ракету Іскандер-М та 180 ударних безпілотників. Підрозділи протиповітряної оборони працювали у різних регіонах.

Про це повідомили у ПС ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Пуски ударних апаратів "Шахед", "Гербера", безпілотників S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т" та імітаторів "Пародія" здійснювалися з районів Орла, Брянська, Курська, Шаталового, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Донецька та кримського Гвардійського. Балістичну ракету загарбники запустили з Воронезької області.

Відбиття нічного повітряного нападу здійснювали зенітні ракетні війська, авіація, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 152 ворожі БпЛА, зокрема 16 із них реактивні.

Військові зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 20 окремих локаціях. Крім того, падіння уламків збитих апаратів зафіксовано ще на 4 ділянках.

Станом на 08:00 бойова робота захисників неба тривала, адже в повітряному просторі фіксували близько десяти ворожих БпЛА.

Як відпрацювала ППО / ПС ЗСУ

Нагадаємо, уночі 18 жовтня російські війська атакували Вінниччину, внаслідок чого зазнала руйнувань критична інфраструктура. В області запровадили аварійні відключення електроенергії, а найближчим часом ситуація з електропостачанням залишатиметься нестабільною. Наразі енергетики працюють над відновленням світла, а об'єкти критичної інфраструктури за потреби переходять на резервні джерела живлення.