Вибухи та влучання у містах через нову атаку росіян: хронологія 849 дня війни

22 червня 2024, 06:43
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Розпочалась 849 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по українських містах застосувавши "Шахеди" та ракети. У Луцьку та на Вінниччині було чутно вибухи. В Івано-Франківську працювала ППО. На Львівщині - влучання в енергетичний об'єкт.

Про наслідки атаки, втрати ворога, ситуацію на фронті станом на сьогодні, 22 червня – розповідає 24 Канал.

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07:11, 22 червня

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру

Російські війська знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі 22 червня. Унаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків.

Атаковано об'єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. На жаль, на одному з обєктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків,
– ідеться у повідомленні.

Постраждалі перебувають у лікарні. Відомо також про пошкоджене обладнання. Наслідки уточнюють.

Під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об'єкті.

06:42, 22 червня

Пошкодження унаслідок атаки в Івано-Франківську

Під час нічної атаки ворога в Івано-Франківську працювало ППО.

На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців.

06:40, 22 червня

Росіяни вдарили по Львівщині

Ворог завдав ракетного удару по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. В ОВА повідомили, що на місці атаки виникла пожежа.

04:28, 22 червня

Рух ракет

Перша група ракет прямувала на Чернігівщині курсом на південний захід: Чернігів та Київ. Також фіксували швидкісну ціль з півдня в районі Миколаєва курсом на північний захід.

04:26, 22 червня

Вибухи у містах

Протягом ночі звуки вибухів чули в Івано-Франківській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Крім того, Росія атакувала Луцьк.

04:24, 22 червня

Росія піднімала у небо ТУ-95МС

Пізно ввечері, напередодні Росія підняла у небо 4 стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС. Також Повітряні сили попередили про рух російських ударних БПЛА у декількох напрямках.

Моніторингові канали повідомили про ймовірний пуск ракет у Саратівській області.

Автор: Анастасія Лукашевська