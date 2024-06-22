Вибухи та влучання у містах через нову атаку росіян: хронологія 849 дня війни
Розпочалась 849 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по українських містах застосувавши "Шахеди" та ракети. У Луцьку та на Вінниччині було чутно вибухи. В Івано-Франківську працювала ППО. На Львівщині - влучання в енергетичний об'єкт.
Про наслідки атаки, втрати ворога, ситуацію на фронті станом на сьогодні, 22 червня – розповідає 24 Канал.
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Російські війська знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі 22 червня. Унаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Атаковано об'єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. На жаль, на одному з обєктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків, Постраждалі перебувають у лікарні. Відомо також про пошкоджене обладнання. Наслідки уточнюють. Під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об'єкті. Під час нічної атаки ворога в Івано-Франківську працювало ППО. На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців. Ворог завдав ракетного удару по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. В ОВА повідомили, що на місці атаки виникла пожежа. Перша група ракет прямувала на Чернігівщині курсом на південний захід: Чернігів та Київ. Також фіксували швидкісну ціль з півдня в районі Миколаєва курсом на північний захід. Протягом ночі звуки вибухів чули в Івано-Франківській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Крім того, Росія атакувала Луцьк. Пізно ввечері, напередодні Росія підняла у небо 4 стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС. Також Повітряні сили попередили про рух російських ударних БПЛА у декількох напрямках. Моніторингові канали повідомили про ймовірний пуск ракет у Саратівській області.
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру
– ідеться у повідомленні.
Пошкодження унаслідок атаки в Івано-Франківську
Росіяни вдарили по Львівщині
Рух ракет
Вибухи у містах
Росія піднімала у небо ТУ-95МС
Російські війська знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі 22 червня. Унаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків.
Атаковано об'єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. На жаль, на одному з обєктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків,
Постраждалі перебувають у лікарні. Відомо також про пошкоджене обладнання. Наслідки уточнюють.
Під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об'єкті.
Під час нічної атаки ворога в Івано-Франківську працювало ППО.
На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців.
Ворог завдав ракетного удару по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. В ОВА повідомили, що на місці атаки виникла пожежа.
Перша група ракет прямувала на Чернігівщині курсом на південний захід: Чернігів та Київ. Також фіксували швидкісну ціль з півдня в районі Миколаєва курсом на північний захід.
Протягом ночі звуки вибухів чули в Івано-Франківській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Крім того, Росія атакувала Луцьк.
Пізно ввечері, напередодні Росія підняла у небо 4 стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС. Також Повітряні сили попередили про рух російських ударних БПЛА у декількох напрямках.
Моніторингові канали повідомили про ймовірний пуск ракет у Саратівській області.