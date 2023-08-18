Міноборони Росії заявило про спробу атакувати їхній флот

Для росіян вечір 17 серпня виявився "тревожненьким". Міноборони країни-терористки заявило про спробу атакувати їхній флот.

Новину підхопили росЗМІ, інформує 24 Канал. Повідомляють, що атака начебто відбулася приблизно о 22:55 південно-західніше Севастополя.

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Росії примарилися якісь безпілотники. Вона начебто атакували відразу два судна – сторожовий корабель "Допитливий" та патрульний "Василий Быков".

У Міноборони Росії заявили, що знищили безекіпажний катер противника. Жодних доказів своїх слів окупанти, звичайно ж, не навели. А те, що не буває ані дня, коли Росія не брехала б, знають усі.

Україна вже вивела з ладу 5 великих десантних російських кораблів

Дмитро Плетенчук – речник Військово-морських сил ЗСУ – заявив, що станом на серпень 2023 року Україна вже вивела з ладу щонайменше 5 російських кораблів.

Нагадую, тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до тих шести, що вже були. Але результат відомий: п'ять із них уже не в строю. Цей рахунок може зростати,

– заявив речник Військово-морських сил ЗСУ.

Що ж, російський флот піде вслід за російським військовим кораблем.