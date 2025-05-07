Готують Росію до "параду": у ЦПД розкрили, що вже атакували українські дрони

Росіяни бідкаються, що у ніч на 7 травня їх атакувала рекордна кількість дронів. Там звітують, що нібито збили аж 524 безпілотники й бідкаються, як тепер пройде парад до Дня перемоги.

Потужна атака по Росії фактично триває 2 доби. Як зауважив 24 Каналу керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, дрони летять з різних сторін, що дуже лякає окупантів.

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Все пішло не за планом росіян

Уже відомо, що є ураження аеродромів, зокрема аеродрому "Шайковка" в Калузькі області. Там базується стратегічна авіація, навіть та, яка мала брати участь у параді, а також зберігають ракети Х-22.

Є велике сподівання, що найближчим часом не відновить роботу завод з виробництва оптоволокна у Саранську. Це єдиний виробник оптоволокна для дронів. А саме безпілотники з оптоволокном стали "козирем" для росіян і завдали дуже багато проблем на передовій,

– розповів Андрій Коваленко.

Без оптоволокна ворогу буде досить складно. Ймовірно, його доведеться шукати у Китаї або в інших "партнерів".

Крім цього, є низка влучань, про які ще публічно не говорять. Вони стосуються складів з боєприпасами та певних підприємств. Наприклад, є виробник ракетної артилерії та не тільки він.

Варто розуміти, що велику кількість установок ППО окупанти стягнули до Москви та Підмосков'я. Ці регіони були під атакою, тому відбувалося перевантаження протиповітряної оборони.

Був великий розхід боєкомплекту, тож значна кількість установок залишилися без БК. Отже, росіянам потрібні додаткові постачання ракет до їхніх комплексів у певних зонах Підмосков'я,

– зауважив Андрій Коваленко.

Така логістика займає від 6 до 9 годин. Крім цього, потрібен час на саме перезаряджання ППО. Це виклик для росіян, але навряд чи він змусить Путіна скасувати парад. Хоча у гостей вже виникають певні логістичні труднощі, тому все йде не за сценарієм російського диктатора.

Нагадаємо, окупанти бідкалися на атаку дронів упродовж 6 – 7 травня. Були повідомлення про влучання у стратегічні об'єкти, зокрема заводи, аеродроми, вуглезбагачувальну фабрику. Через обстріли росіяни скаржились на перебої з інтернетом, затримки рейсів, а в Москві не працювали банки.