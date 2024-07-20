У Ростовській області палає аеродром Міллерово: супутникові фото та видовищне відео

Десятки БпЛА атакували вночі 20 липня Ростовську область в Росії. Наразі відомо про те, що вибухи були поблизу аеродрому та нафтобази.

Росіяни заявляли, що їх атакували щонайменше 26 безпілотників. Основною ціллю атаки була північ Ростовської області, що за майже 37 кілометрів від українського кордону.

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На місці прильотів потужна пожежа

У моніторингових групах повідомили, що потужні прильоти були по військовому аеродрому Міллерово. Він функціонує поблизу поселення Долотинка в Ростовській області. Власне, летовище належить до цього селища, населення якого менше 900 осіб.

Тут, до слова, базується 31-й винищувальний авіаційний полк з 1-ї змішаної авіаційної дивізії.

Потужна пожежа на аеродромі Міллерово: дивіться відео

Місцеві жителі скаржилися на БпЛА. Вони чули понад 16 вибухів у районі летовища.

Росіяни здалека бачили пожежу: дивіться відео

Вибухи цієї ночі також пролунали в районі нафтобази.

Росіяни показали наслідки атаки по Ростовській області: дивіться відео

Моніторингові канали повідомляли про сильні пожежі у межах злітно-посадкової смуги та стоянок літаків. На знімках видно 6 загорянь.

До слова, у північно-східній частині Міллерово є посадковий майданчик для цивільної авіації.

Супутниковий знімок летовища в Міллерово / Знімок "Кримського вітру"

Нагадаємо, що губернатор Ростовської області Васілій Голубєв повідомляв, що о 2:56 ночі російська протиповітряна оборона нібито відбивала "масовану повітряну атаку". Спочатку йшлося про 10 безпілотників, а уже до 6 ранку кількість збитих БпЛа, за його інформацією, зросла до 26 штук.

Традиційно для російської влади, Голубєв повідомив, що від обстрілів нібито ніхто не постраждав. Жодної іншої реакції від російської влади не було.

До слова, по аеродрому в Міллерово прилітає не вперше. 25 лютого 2022 року, тобто на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, там також лунали вибухи. Повідомлялося, що на той момент на летовищі базувалися військові літаки Су-30СМ, Су-25 і гелікоптери.