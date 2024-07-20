У Ростовській області поскаржились на масовану атаку БпЛА

Росіяни заявили на масовану атаку БпЛа у ніч проти 20 липня. Їм нібито вдалося знищити майже 30 безпілотників.

Під атакою цього разу була Ростовська область. У російських ЗМІ скаржаться на обстріл та розповідають про ліквідацію його наслідків, пише 24 Канал.

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26 БпЛа атакували Ростовську область

Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що основною ціллю нічної атаки дронів була північ області.

О 2:56 ночі він писав, що російська протиповітряна оборона нібито "продовжує відбивати масовану повітряну атаку". Тоді губернатор області стверджував, що їй вдалося збити 10 безпілотників. Але уже до ранку кількість нібито зросла. О 5:59 Голубєв прозвітував про ліквідацію 26 БпЛа.

Сили ППО у Ростовській області за ніч перехопили та знищили 26 БпЛа,

– заявив Голубєв.

Традиційно для російської влади, вранці він повідомив, що від обстрілів нібито ніхто не постраждав. Інформація про наслідки на землі, за його словами, також уточнюється. Втім, до місця падіння уламків БпЛа все ж виїжджали спеціалісти.

"Внаслідок атаки постраждалих немає. До місця падіння уламків БпЛа виїхали аварійні служби", – підсумував губернатор.

Безпілотники атакували аеродром Міллерово

Попри те, що офіційно у Росії ще не відреагували на атаку безпілотниками у ніч проти 20 липня, у мережі уже показують наслідки обстрілів.

Так, стало відомо, що потужні прильоти були по місцевій нафтобазі, а також по військовому аеродрому в російському місті Міллерово поблизу поселення Долотинка. Він розташований за 5 кілометрів на північний захід від самого Міллерово.

Мешканці ближніх населених пунктів повідомляли, що бачили рух безпілотників у напрямку аеродрому та нафтобази. Загалом росіяни нарахували приблизно 16 вибухів після атаки БпЛа.

До слова, на атакованому аеродромі базується 31-й винищувальний авіаційний полк з 1-ї змішаної авіаційної дивізії.

Моніторингові канали повідомляють, що на супутникових знімках видно декілька сильних пожеж поблизу злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.

Супутникові знімки аеродрому Міллерово / Фото "Кримського вітру"