Удар по кораблю в бухті Севастополя: що атакувала ракета – показуємо на карті
Джерело:OSINTtechnical
Вранці 21 квітня Севастопольську бухту атакувала українська протикорабельна ракета. Окупанти повідомляли про загоряння на одному з пароплавів, що розміщувався там.
У мережі вже опублікували супутникові знімки кораблів, що стояли у бухті цього ранку, а також припустили, на якому кораблі виникла пожежа. Де вранці лунали потужні вибухи – розповідає 24 Канал.
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Що відомо про бухту
Вранці 21 квітня Севастопольська бухта опинилася під ударом. Місцеві повідомляли про вибухи, а згодом над об'єктом фіксували дим. Гауляйтер Севастополя Развожаєв заявив, що бухту атакували протикорабельною ракетою. Внаслідок падіння уламків виникло загоряння, яке нібито вдалося ліквідувати.
Куди прилетіло у Севастополі / фото OSINTtechnical
Згодом у мережі з'явилося відео, на якому окупанти стверджують, що загорівся один з пароплавів. Як зазначає OSINTtechnical, Севастополь атакували українською ракетою "Нептун".
Сьогодні вранці українська протикорабельна ракета "Нептун" влучила в судно біля доків Військово-морських сил Росії в Голландській бухті в окупованому Росією Севастополі. Наразі судно горить,
– написав він.
Ймовірне місце, де спалахнула пожежа / фото OSINTtechnical
Також OSINT-спільнота вважає, що пожежа, ймовірно, могла виникнути на рятувальному військовому кораблі "Коммуна". Він призначений для пошуку і порятунку підводних човнів, а також виконує роль носія підводних апаратів. Офіційно ЗСУ не коментували цю інформацію.
Місце, звідки потенційно зняли відео з пожежею / Special Kherson Cat
Що відомо про ранкову атаку
- О 8:37 кримські пабліки повідомили, що росіяни перекрили Керченський міст. Вже невдовзі у Севастополі пролунав вибух, а по півострову оголосили ракетну небезпеку. Над бухтою почали фіксувати дим.
- Пропагандисти поспішно заявили, що техніка ціла, а постраждалих немає. Згодом на зв'язок вийшов і Міхаіл Развожаєв, який заявив про загоряння у бухті, яке "оперативно ліквідували".
- У ВМС також прокоментували цю атаку. Дмитро Плетенчук зазначив, що окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу Чорноморського флоту. Водночас подібні інциденти й надалі траплятимуться на військових об'єктах ворога
- Кримські телеграм-канали заявили, що це, можливо, не останнє оголошення тривоги за сьогодні. Вони попередили, аби всі були напоготові та не ігнорували оголошення про небезпеку.