Удар по кораблю в бухті Севастополя: що атакувала ракета – показуємо на карті

Вранці 21 квітня Севастопольську бухту атакувала українська протикорабельна ракета. Окупанти повідомляли про загоряння на одному з пароплавів, що розміщувався там.

У мережі вже опублікували супутникові знімки кораблів, що стояли у бухті цього ранку, а також припустили, на якому кораблі виникла пожежа. Де вранці лунали потужні вибухи – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про бухту

Вранці 21 квітня Севастопольська бухта опинилася під ударом. Місцеві повідомляли про вибухи, а згодом над об'єктом фіксували дим. Гауляйтер Севастополя Развожаєв заявив, що бухту атакували протикорабельною ракетою. Внаслідок падіння уламків виникло загоряння, яке нібито вдалося ліквідувати.

Куди прилетіло у Севастополі / фото OSINTtechnical

Згодом у мережі з'явилося відео, на якому окупанти стверджують, що загорівся один з пароплавів. Як зазначає OSINTtechnical, Севастополь атакували українською ракетою "Нептун".

Сьогодні вранці українська протикорабельна ракета "Нептун" влучила в судно біля доків Військово-морських сил Росії в Голландській бухті в окупованому Росією Севастополі. Наразі судно горить,

– написав він.

Ймовірне місце, де спалахнула пожежа / фото OSINTtechnical

Також OSINT-спільнота вважає, що пожежа, ймовірно, могла виникнути на рятувальному військовому кораблі "Коммуна". Він призначений для пошуку і порятунку підводних човнів, а також виконує роль носія підводних апаратів. Офіційно ЗСУ не коментували цю інформацію.

Місце, звідки потенційно зняли відео з пожежею / Special Kherson Cat

Що відомо про ранкову атаку