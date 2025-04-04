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24 Канал Новини України Росія знову тероризує "Шахедами": де існує загроза
4 квітня, 21:44
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Росія знову тероризує "Шахедами": де існує загроза

Анжеліка Байбак

Увечері 4 квітня Росія вкотре запустила по території України дрони-камікадзе. Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили

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Де існує загроза "Шахедів"

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

 

22:23, 04 квітня

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • Сумщина / Чернігівщина – до десяти груп у напрямку Київщини.
  • Дніпропетровщина – декілька груп ударних БпЛА повз Марганець північно-західним курсом.
  • Миколаївщина – групи БпЛА через Миколаївщину курсом на Кривий Ріг.
  • Запоріжжя – до десяти груп маневрують у межах Запорізького району.
  • Херсонщина – декілька груп через Херсонщину у напрямку Миколаївщини.
22:11, 04 квітня

Повітряні сили закликали мешканців Запоріжжя залишатися в укриттях, адже декілька груп "Шахедів" фіксуються у передмісті.

22:10, 04 квітня

З Херсонщини групи ворожих ударних БпЛА заходять на Миколаївщину.

22:09, 04 квітня

У Запоріжжі вибухи. В ОВА повідомили, що працює ППО.

21:58, 04 квітня

Рух ударних БпЛА через Запорізьку область у напрямку Кривого Рогу.

21:55, 04 квітня

Декілька груп ворожих БпЛА фіксують у напрямку Конотопу.

21:45, 04 квітня

Нові групи ворожих БпЛА через Харківщину. Курс – на Полтавщину.

21:43, 04 квітня

Декілька груп ударних БпЛА із півдня. Рухаються через Херсонщину у північно-західному напрямку.

21:42, 04 квітня

Актуальна мапа тривог

21:33, 04 квітня

Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині. Курс – на Чернігівщину.

21:27, 04 квітня

Росія запустила "Шахеди"

Повітряні сили попередили, що окупанти  здійснили пуски "Шахедів". Так, ворожі БпЛА фіксуються на межі Донеччини та Харківщини. Напрямок руху – західний.