Росія знову тероризує "Шахедами": де існує загроза
Увечері 4 квітня Росія вкотре запустила по території України дрони-камікадзе. Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Після "перемир'я" кількість ударів по Україні зросла на понад 50%, – The Telegraph
Де існує загроза "Шахедів"
До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА: Повітряні сили закликали мешканців Запоріжжя залишатися в укриттях, адже декілька груп "Шахедів" фіксуються у передмісті. З Херсонщини групи ворожих ударних БпЛА заходять на Миколаївщину. У Запоріжжі вибухи. В ОВА повідомили, що працює ППО. Рух ударних БпЛА через Запорізьку область у напрямку Кривого Рогу. Декілька груп ворожих БпЛА фіксують у напрямку Конотопу. Нові групи ворожих БпЛА через Харківщину. Курс – на Полтавщину. Декілька груп ударних БпЛА із півдня. Рухаються через Херсонщину у північно-західному напрямку. Актуальна мапа тривог Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині. Курс – на Чернігівщину. Повітряні сили попередили, що окупанти здійснили пуски "Шахедів". Так, ворожі БпЛА фіксуються на межі Донеччини та Харківщини. Напрямок руху – західний.
Росія запустила "Шахеди"
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Повітряні сили закликали мешканців Запоріжжя залишатися в укриттях, адже декілька груп "Шахедів" фіксуються у передмісті.
З Херсонщини групи ворожих ударних БпЛА заходять на Миколаївщину.
У Запоріжжі вибухи. В ОВА повідомили, що працює ППО.
Рух ударних БпЛА через Запорізьку область у напрямку Кривого Рогу.
Декілька груп ворожих БпЛА фіксують у напрямку Конотопу.
Нові групи ворожих БпЛА через Харківщину. Курс – на Полтавщину.
Декілька груп ударних БпЛА із півдня. Рухаються через Херсонщину у північно-західному напрямку.
Актуальна мапа тривог
Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині. Курс – на Чернігівщину.
Повітряні сили попередили, що окупанти здійснили пуски "Шахедів". Так, ворожі БпЛА фіксуються на межі Донеччини та Харківщини. Напрямок руху – західний.