Росія знову тероризує "Шахедами": де існує загроза

Увечері 4 квітня Росія вкотре запустила по території України дрони-камікадзе. Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де існує загроза "Шахедів"

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.