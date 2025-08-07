Тривога поступово шириться Україною: Росія запустила "Шахеди"
Ввечері 6 серпня російські війська вчергове запустили ударні дрони-камікадзе. Через загрозу ворожих безпілотників повітряна тривога поширилася на низку областей України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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У яких областях є загроза БпЛА?
Київщина, Вишгородський район – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА фіксують на Сумщині курсом на Чернігівщину, на Чернігівщині курсом південно-західним та у центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро. Дніпро – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Також БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину. БпЛА фіксують: – на Сумщині курсом на південно-західний напрямок, на Чернігівщину. Вибухи пролунали у Павлограді. Дніпропетровщина (Криворізький та Нікопольський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Харківська та Полтавська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Сумщина – ударні БпЛА в південному напрямку, на Харківщину та Полтавщину.
– на Харківщині курсом на північ та південь
– на сході Полтавщини курсом на південь.
– у центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро та Павлоград.
– на півдні та північно-східному напрямку Дніпропетровщини курсом на захід.
Київщина, Вишгородський район – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА фіксують на Сумщині курсом на Чернігівщину, на Чернігівщині курсом південно-західним та у центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро.
Дніпро – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Також БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
БпЛА фіксують:
– на Сумщині курсом на південно-західний напрямок, на Чернігівщину.
Вибухи пролунали у Павлограді.
Дніпропетровщина (Криворізький та Нікопольський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Харківська та Полтавська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумщина – ударні БпЛА в південному напрямку, на Харківщину та Полтавщину.