Ввечері 6 серпня російські війська вчергове запустили ударні дрони-камікадзе. Через загрозу ворожих безпілотників повітряна тривога поширилася на низку областей України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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У яких областях є загроза БпЛА?