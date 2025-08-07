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24 Канал Новини України Тривога поступово шириться Україною: Росія запустила "Шахеди"
7 серпня, 00:33
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Тривога поступово шириться Україною: Росія запустила "Шахеди"

Поліна Буянова

Ввечері 6 серпня російські війська вчергове запустили ударні дрони-камікадзе. Через загрозу ворожих безпілотників повітряна тривога поширилася на низку областей України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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У яких областях є загроза БпЛА?

 

01:26, 07 серпня

Київщина, Вишгородський район – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

01:23, 07 серпня

БпЛА фіксують на Сумщині курсом на Чернігівщину, на Чернігівщині курсом південно-західним та у центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро.

00:44, 07 серпня

Дніпро – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Також БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

00:38, 07 серпня

БпЛА фіксують:

– на Сумщині курсом на південно-західний напрямок, на Чернігівщину.
– на Харківщині курсом на північ та південь
– на сході Полтавщини курсом на південь.
– у центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро та Павлоград.
– на півдні та північно-східному напрямку Дніпропетровщини курсом на захід.

00:35, 07 серпня

Вибухи пролунали у Павлограді.

23:54, 06 серпня

Дніпропетровщина (Криворізький та Нікопольський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

23:51, 06 серпня

  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь.
  • БпЛА на Полтавщині курсом на південно-західний напрямок.
  • БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.
23:41, 06 серпня

Харківська та Полтавська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

23:29, 06 серпня

Сумщина – ударні БпЛА в південному напрямку, на Харківщину та Полтавщину.

 