Росіяни атакували дронами Дніпропетровщину: на фермерських господарствах спалахнули пожежі

Уночі вівторка, 1 липня, Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, ворог ударив по Синельниківщині Дніпропетровської області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака. Окупанти поцілили по фермерських господарствах, розпочалися пожежі.

Дивіться також "Сіра зона" на Дніпропетровщині: Deep State розповіли про ситуацію на адмінмежі

Що відомо про наслідки атаки

Під час нічної дронової атаки росіяни поцілили по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах – обидва зайнялися.

Пошкоджено та знищено авто й сільгосптехніку. На щастя, люди не постраждали.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Окрім того, Лисак розповів про продовження ворожих обстрілів Нікопольщини FPV-дронами та артилерією. Агресор атакував райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Там понівечена будівля, яку не експлуатували.

Нагадаємо, уночі 1 липня росіяни також вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району. Пожежа спалахнула на підприємстві, понівечені приватні будинки.