Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою

Російська армія продовжує терор нашої держави. Увечері 1 листопада у небі над Україною знову зафіксували "Шахеди".

Якщо у вашій області оголошено тривогу, подбайте про свою безпеку та негайно прямуйте в укриття цивільного захисту. Куди рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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