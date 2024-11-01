Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою

1 листопада 2024, 19:03
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Автор: Софія Рожик

Російська армія продовжує терор нашої держави. Увечері 1 листопада у небі над Україною знову зафіксували "Шахеди".

Якщо у вашій області оголошено тривогу, подбайте про свою безпеку та негайно прямуйте в укриття цивільного захисту. Куди рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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19:34, 01 листопада

Із Шостки рухаються 3 групи БпЛА повз Путивль на Суми, уточнюють монітори.

19:23, 01 листопада

"Шахеди" з півночі та сходу у напрямку Сум!
– пишуть у ПС.

19:06, 01 листопада

3 групи БпЛА рухаються з Шостки в напрямку Ромнів, пишуть монітори.

19:04, 01 листопада

З Бєлгородської області на південь Сумщини рухається ще одна група "Шахедів" західним курсом.

 Група "Шахедів" на півночі Сумщини курсом на південь,
– додали у ПС.

18:44, 01 листопада

Повітряні сили повідомили, що з Курської області на Сумщину рухаються "Шахеди" південно-західним курсом.

17:45, 01 листопада

Моніторингові канали пишуть, що відбулися пуски "Шахедів" з Курська та Орла.