Окупанти знову запустили дрони-камікадзе: в яких областях загроза атаки "Шахедами"

11 березня 2024, 22:18
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Російські військові продовжують тероризувати українців. Пізно ввечері 11 березня ворог вкотре запустив дрони-камікадзе, щоб атакувати мирне населення нашої держави.

Перші повідомлення про ворожі БпЛА почали надходити близько 21:10 від Повітряних сил. У роді військ попереджали українців про загрозу з неба. Розповідаємо, в яких областях повітряна тривога і що відомо про атаку "Шахедами".

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Росіяни знову атакують "Шахедами"

 
22:52 Повітряна тривога також на Київщині.22:43 Повітряні сили уточняють інформацію:
  • БпЛА з західної частини Кіровоградської області заходять на Вінниччину, курс північний;
  • БпЛА на межі Миколаївщини, Одещини та Кіровоградщини у напрямку Вінниччини;
  • Декілька груп БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний, через Одеську область;
  • Ще декілька груп БпЛА з південного-заходу та та південного-сходу Дніпропетровської області рухаються у напрямку Дніпра;
  • БпЛА з Кіровоградщини зайшли у Черкаську область, курсом на Білу Церкву.
22:33 Повітряна тривога також на Вінниччині.22:31 Повітряну тривогу оголосили також на Черкащині.22:15 Повітряні сили розповіли, що відомо про решту "Шахедів":
  • БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний;
  • Декілька груп БпЛА з Миколаївської області зайшли у Кіровоградську область, курс північний;
  • Нова група БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний.

22:12 Повітряні сили уточнили: "Щодо руху БпЛА: БпЛА у західній частини Миколаївщини рухаються у напрямку Одещини, курс західний".22:11 Відбій повітряної тривоги на Харківщині.22:05 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, а також Харківщині.21:54 Повітряні сили попереджають, що чергова група БпЛА на півдні Миколаївської області. І що їхній курс – північно-західний.21:33 Надійшло повідомлення від Повітряних сил ЗСУ, що БПЛА, які рухалися на Кривий Ріг, свій напрямок змінили. І що вони заходять у Миколаївську область та тримають західний курс. Також ще кілька груп БпЛА фіксують на межі Дніпропетровської та Херсонської областей. Вони також заходять на Миколаївщину та тримаються західного курсу.21:08 Повітряні сили пишуть, що БпЛА з Херсонщини рухається у напрямку Кривого Рогу.
Автор: Назарій Лазур