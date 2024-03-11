Окупанти знову запустили дрони-камікадзе: в яких областях загроза атаки "Шахедами"

Російські військові продовжують тероризувати українців. Пізно ввечері 11 березня ворог вкотре запустив дрони-камікадзе, щоб атакувати мирне населення нашої держави.

Перші повідомлення про ворожі БпЛА почали надходити близько 21:10 від Повітряних сил. У роді військ попереджали українців про загрозу з неба. Розповідаємо, в яких областях повітряна тривога і що відомо про атаку "Шахедами".

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Росіяни знову атакують "Шахедами"

БпЛА з західної частини Кіровоградської області заходять на Вінниччину, курс північний;

БпЛА на межі Миколаївщини, Одещини та Кіровоградщини у напрямку Вінниччини;

Декілька груп БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний, через Одеську область;

Ще декілька груп БпЛА з південного-заходу та та південного-сходу Дніпропетровської області рухаються у напрямку Дніпра;

БпЛА з Кіровоградщини зайшли у Черкаську область, курсом на Білу Церкву.

БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний;

Декілька груп БпЛА з Миколаївської області зайшли у Кіровоградську область, курс північний;

Нова група БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний.

Повітряна тривога також на Київщині.Повітряні сили уточняють інформацію:Повітряна тривога також на Вінниччині.Повітряну тривогу оголосили також на Черкащині.Повітряні сили розповіли, що відомо про решту "Шахедів":

Повітряні сили уточнили: "Щодо руху БпЛА: БпЛА у західній частини Миколаївщини рухаються у напрямку Одещини, курс західний".Відбій повітряної тривоги на Харківщині.Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, а також Харківщині.Повітряні сили попереджають, що чергова група БпЛА на півдні Миколаївської області. І що їхній курс – північно-західний.Надійшло повідомлення від Повітряних сил ЗСУ, що БПЛА, які рухалися на Кривий Ріг, свій напрямок змінили. І що вони заходять у Миколаївську область та тримають західний курс. Також ще кілька груп БпЛА фіксують на межі Дніпропетровської та Херсонської областей. Вони також заходять на Миколаївщину та тримаються західного курсу.Повітряні сили пишуть, що БпЛА з Херсонщини рухається у напрямку Кривого Рогу.