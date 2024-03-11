Окупанти знову запустили дрони-камікадзе: в яких областях загроза атаки "Шахедами"
11 березня 2024, 22:18Читать новость на русском
Російські військові продовжують тероризувати українців. Пізно ввечері 11 березня ворог вкотре запустив дрони-камікадзе, щоб атакувати мирне населення нашої держави.
Перші повідомлення про ворожі БпЛА почали надходити близько 21:10 від Повітряних сил. У роді військ попереджали українців про загрозу з неба. Розповідаємо, в яких областях повітряна тривога і що відомо про атаку "Шахедами".
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Росіяни знову атакують "Шахедами"
- БпЛА з західної частини Кіровоградської області заходять на Вінниччину, курс північний;
- БпЛА на межі Миколаївщини, Одещини та Кіровоградщини у напрямку Вінниччини;
- Декілька груп БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний, через Одеську область;
- Ще декілька груп БпЛА з південного-заходу та та південного-сходу Дніпропетровської області рухаються у напрямку Дніпра;
- БпЛА з Кіровоградщини зайшли у Черкаську область, курсом на Білу Церкву.
- БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний;
- Декілька груп БпЛА з Миколаївської області зайшли у Кіровоградську область, курс північний;
- Нова група БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний.