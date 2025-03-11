Ворог знову запустив "Шахеди": які області України під загрозою атаки

Ворожі сили ввечері 11 березня запустили по Україні свої ударні безпілотники. Через це у низці регіонів шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також "Завжди є певний дефіцит": Ігнат розповів про проблеми з засобами ППО через нестачу ракет

Куди прямують ворожі дрони