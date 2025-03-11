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24 Канал Новини України Ворог знову запустив "Шахеди": які області України під загрозою атаки
11 березня, 19:44
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Ворог знову запустив "Шахеди": які області України під загрозою атаки

Ірина Марціяш

Ворожі сили ввечері 11 березня запустили по Україні свої ударні безпілотники. Через це у низці регіонів шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди прямують ворожі дрони

19:40, 11 березня

Харків – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

19:29, 11 березня

Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

19:14, 11 березня

Дніпро - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

18:33, 11 березня

Донецька, Харківська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

18:28, 11 березня

Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

17:40, 11 березня

Додаткові пуски БпЛА з аеродрому "Халіно", пишуть в моніторингових пабліках.

17:24, 11 березня

Моніторингові канали повідомляють, що відмічено пуски БпЛА типу Shahed з Міллєрово.