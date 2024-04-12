Росія атакує Україну "Шахедами": у низці областей лунає тривога

Росіяни пізно ввечері 11 квітня запустили по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це в низці областей лунав сигнал повітряної тривоги.

Першочергово загроза існувала для південного і центрального регіонів нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошено тривогу прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі