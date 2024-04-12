Росія атакує Україну "Шахедами": у низці областей лунає тривога

12 квітня 2024, 00:07
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Росіяни пізно ввечері 11 квітня запустили по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це в низці областей лунав сигнал повітряної тривоги.

Першочергово загроза існувала для південного і центрального регіонів нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошено тривогу прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
 

00:27, 12 квітня

Повітряні сили розповіли про ситуацію з "Шахедами":

  •  БпЛА з Кіровоградської області у напрямку Черкаської області, курс північний;
  • БпЛА у західній частині Миколаївщини у напрямку Вінницької області, курс північно-західний;
  • БпЛА у східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
  • БпЛА на півдні Дніпропетровської області у напрямку Дніпра;
  • БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївської області, курс північно-західний.
23:42, 11 квітня

Нова група ударних БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

23:34, 11 квітня

Військові зазначили, що БпЛА з Миколаївської області рухаються у напрямку Кіровоградської, їхній курс північно-західний.

Крім того, декілька нових груп БпЛА з Херсонщини летять у напрямку Миколаївської області.

23:05, 11 квітня

Повітряні сили повідомили про БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини. Безпілотники тримають північно-західний курс.

 

Автор: Владислав Кравцов