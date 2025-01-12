Росіяни запустили "Шахеди": яким областям загрожують ворожі дрони

Росіяни продовжують тероризувати Україну. 12 січня відбулися пуски безпілотників-камікадзе. 24 Канал розкаже, де летять "Шахеди".

Цього дня кілька разів уже була тривога, пов'язана з балістичною загрозою. А безпілотники запустили ще зранку. Близько третьої дня бійці ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю російський БпЛА.

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Де зараз тривога через "Шахеди"