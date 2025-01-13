Атака "Шахедами" на Київщині тривала майже 5 годин: які наслідки

Росія вкотре запустила по Україні сотні ударних дронів. ППО працювала у багатьох областях. Вибухи лунали й на Київщині.

У ніч проти 13 січня противник атакував 110 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами різних типів. Тривога у Київській області тривала майже 5 годин, передає 24 Канал із посиланням на очільника КОВА Миколу Калашника.

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Наслідки нічної атаки на Київщину

За словами посадовця, в області працювали сили ППО, є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.

Унаслідок падіння уламків дронів в одному з населених пунктів уражені 4 приватні будинки, гуртожиток і медичний заклад.

Пошкодження незначні: в будівлях вибиті вікна та посічені фасади. Також пошкоджено 3 автомобілі та авто екстреної медичної допомоги.

Росія атакувала Київщину "Шахедами" / Фото поліція

До слова, пізно увечері ворог завдав удару по житловому сектору та оздоровчому дитячому центру на Сумщині.