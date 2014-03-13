Нічна атака "Шахедами", вибухи лунали в низці областей: хронологія 1114 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1114 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 13 березня, повідомляє 24 Канал.
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Повітряна тривога в столиці вночі лунала протягом 3 годин 1 хвилини — з 23:39 до 02:41. На підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір. В КМВА вказали, що інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків – відсутня. 12 березня в період із 22:40 до 23:03 російські війська завдали авіаударів 10 керованими авіабомбами по Херсонщині. У Херсоні внаслідок влучання авіабомб пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Вже 13 березня 2025 року, близько 00:50, окупаційні війська Росії здійснили артилерійський обстріл обласного центру. Унаслідок цього загинула 42-річна цивільна особа, яка перебувала у будівлі. Також близько 06:00 окупанти вкотре скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, внаслідок чого постраждав 60-річний чоловік. "Окупанти частково позбавили електрики Корабельний і Центральний райони, а також Молодіжне, Надніпрянське, Інженерне, частково Зеленівку", – розповів начальник МВА Роман Мрочко. За його словами, спеціалісти "Херсонобленерго" вивчають об'єми пошкоджень. Також проводяться обстеження мереж. "Під час відновлювальних робіт можливі перебої з електропостачанням", – попередив чиновник. Сьогодні вночі, 13 березня в Охтирській громаді три ворожих "Шахеда" впали на територію гаражного кооперативу. Попередньо, люди не постраждали. Сталося загоряння близько 20 гаражів. Пожежу оперативно локалізовано пожежно-рятувальними підрозділами. Наслідки атаки росіян уточнюються. Під ранок росіяни атакували обласний центр "Шахедами". Попередньо, люди не постраждали. Є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури. На місцях ударів працюють надзвичайні служби, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росія атакувала безпілотниками об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровщини. В ОВА повідомили, що є займання. Вибухи пролунали в Дніпрі. Декілька хвилин перед цим стало відомо, що російська армія атакувала і Запорізьку область дронами-камікадзе вночі 13 березня. В ніч на 13 березня російська окупаційна армія завдала масованих ударів по Херсону. Також ворожі війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Росія у ніч з 12 на 13 березня в черговий раз запустила по Україні дрони. Зокрема дрони атакували Київщину. Об 23:45 в ОВА повідомили про роботу ППО в області. Вже близько 00:10 вибухи пролунали також у Києві. Про роботу сил ППО повідомив мер міста Віталій Кличко.
Ворог вночі атакував дронами Київ
Росія здійснила масовані удари по Херсонщині: зафіксовано руйнування та загибель цивільної особи
Після російських обстрілів частина Херсонської громади лишилася без світла
Наслідки атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя
Ворог атакував дронами об'єкти критичної інфраструктури в кількох містах Дніпропетровщини
Вибухи в Києві та області
Повітряна тривога в столиці вночі лунала протягом 3 годин 1 хвилини — з 23:39 до 02:41.
На підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.
В КМВА вказали, що інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків – відсутня.
12 березня в період із 22:40 до 23:03 російські війська завдали авіаударів 10 керованими авіабомбами по Херсонщині.
У Херсоні внаслідок влучання авіабомб пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає.
Вже 13 березня 2025 року, близько 00:50, окупаційні війська Росії здійснили артилерійський обстріл обласного центру. Унаслідок цього загинула 42-річна цивільна особа, яка перебувала у будівлі.
Також близько 06:00 окупанти вкотре скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, внаслідок чого постраждав 60-річний чоловік.
"Окупанти частково позбавили електрики Корабельний і Центральний райони, а також Молодіжне, Надніпрянське, Інженерне, частково Зеленівку", – розповів начальник МВА Роман Мрочко.
За його словами, спеціалісти "Херсонобленерго" вивчають об'єми пошкоджень. Також проводяться обстеження мереж.
"Під час відновлювальних робіт можливі перебої з електропостачанням", – попередив чиновник.
Сьогодні вночі, 13 березня в Охтирській громаді три ворожих "Шахеда" впали на територію гаражного кооперативу.
Попередньо, люди не постраждали. Сталося загоряння близько 20 гаражів. Пожежу оперативно локалізовано пожежно-рятувальними підрозділами. Наслідки атаки росіян уточнюються.
Під ранок росіяни атакували обласний центр "Шахедами". Попередньо, люди не постраждали. Є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури.
На місцях ударів працюють надзвичайні служби, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Росія атакувала безпілотниками об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровщини. В ОВА повідомили, що є займання.
Вибухи пролунали в Дніпрі.
Декілька хвилин перед цим стало відомо, що російська армія атакувала і Запорізьку область дронами-камікадзе вночі 13 березня.
В ніч на 13 березня російська окупаційна армія завдала масованих ударів по Херсону. Також ворожі війська атакували Одещину ударними безпілотниками.
Росія у ніч з 12 на 13 березня в черговий раз запустила по Україні дрони. Зокрема дрони атакували Київщину. Об 23:45 в ОВА повідомили про роботу ППО в області.
Вже близько 00:10 вибухи пролунали також у Києві. Про роботу сил ППО повідомив мер міста Віталій Кличко.