"Шахеди" знову летять над Україною: в яких областях тривога
Увечері 14 червня Росія вкотре запустила ударні дрони по Україні.
24 Канал збирає інформацію від Повітряних сил і моніторингових каналів. Якщо у вашому регіоні тривога – не нехтуйте безпекою, пройдіть в укриття!
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Де летять "Шахеди" увечері 14 червня та де тривога
Монітори пишуть, що багато "Шахедів" заходять через Сумщину. Про це попередили ПС. Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Дрон над Запоріжжям
Де зараз тривога в Україні
ПС про рух "Шахедів"
Монітори пишуть, що багато "Шахедів" заходять через Сумщину.
Про це попередили ПС.
Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.