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24 Канал Новини України "Шахеди" знову летять над Україною: в яких областях тривога
14 червня, 20:29
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"Шахеди" знову летять над Україною: в яких областях тривога

Ірина Чеботнікова

Увечері 14 червня Росія вкотре запустила ударні дрони по Україні.

24 Канал збирає інформацію від Повітряних сил і моніторингових каналів. Якщо у вашому регіоні тривога – не нехтуйте безпекою, пройдіть в укриття!

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Де летять "Шахеди" увечері 14 червня та де тривога

 

20:34, 14 червня

Монітори пишуть, що багато "Шахедів" заходять через Сумщину.

20:33, 14 червня

Дрон над Запоріжжям

Про це попередили ПС.

20:30, 14 червня

Де зараз тривога в Україні

20:23, 14 червня

  • БпЛА в північній та західній частинах Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.
  • БпЛА південніше Запоріжжя, курс північно-західний.
  • БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.
     
19:57, 14 червня

ПС про рух "Шахедів"

  • БпЛА в північній частині Сумщини, курс південний.
  • БпЛА в північній частині Харківщини, курс південний.
  • БпЛА в західній частині Донеччини, курс північний.
19:41, 14 червня

Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.