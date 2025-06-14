"Шахеди" знову летять над Україною: в яких областях тривога

Увечері 14 червня Росія вкотре запустила ударні дрони по Україні.

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Де летять "Шахеди" увечері 14 червня та де тривога