Росія знову тероризує Україну "Шахедами": для яких областей існує загроза удару

Росія увечері 15 квітня знову запустила ударні безпілотники. Повітряні сили попереджають про небезпеку для низки областей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Де рухаються ворожі "Шахеди", слідкуйте на 24 Каналі.

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Де летять "Шахеди"