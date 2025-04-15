Росія знову тероризує Україну "Шахедами": для яких областей існує загроза удару
Росія увечері 15 квітня знову запустила ударні безпілотники. Повітряні сили попереджають про небезпеку для низки областей.
Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Де рухаються ворожі "Шахеди", слідкуйте на 24 Каналі.
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Де летять "Шахеди"
Нові групи шахедів із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Курс Чорноморськ/Одеса. Загроза застосування ударних БпЛА, Нові групи ударних БпЛА: Із Харківщини групи ударних БпЛА летять на Полтавщину. Вибухи пролунали у Запорізькій області. Працює ППО. Декілька шахедів рухаються на Харків. Ворожі безпілотники в передмісті Дніпра! Перебувайте в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких, Запоріжжя, залишайтесь в укриттях. Декілька БпЛА у напрямку міста, Понад 10 груп "Шахедів" рухаються повз Харківщину у західному напрямку. Нові групи ударних БпЛА летять із півдня. Через Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину, Групи ударних БпЛА рухаються через Донеччину у напрямку Харківщини.
Рух ворожих уданих БпЛА:
– мер Одеси Труханов.
– написав голова ОВА Сергій Лисак.
Карта повітряних тривог
– ПС.
– уточнюють у Повітряних силах.
Нові групи шахедів із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
Курс Чорноморськ/Одеса.
Загроза застосування ударних БпЛА,
Нові групи ударних БпЛА:
Із Харківщини групи ударних БпЛА летять на Полтавщину.
Вибухи пролунали у Запорізькій області. Працює ППО.
Декілька шахедів рухаються на Харків.
Ворожі безпілотники в передмісті Дніпра! Перебувайте в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких,
Запоріжжя, залишайтесь в укриттях. Декілька БпЛА у напрямку міста,
Понад 10 груп "Шахедів" рухаються повз Харківщину у західному напрямку.
Нові групи ударних БпЛА летять із півдня.
Через Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину,
Групи ударних БпЛА рухаються через Донеччину у напрямку Харківщини.