Укр Рус
24 Канал Новини України Росія знову тероризує Україну "Шахедами": для яких областей існує загроза удару
15 квітня, 20:49
7

Росія знову тероризує Україну "Шахедами": для яких областей існує загроза удару

Софія Рожик

Росія увечері 15 квітня знову запустила ударні безпілотники. Повітряні сили попереджають про небезпеку для низки областей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Де рухаються ворожі "Шахеди", слідкуйте на 24 Каналі.

Дивіться також Намагаються посіяти паніку: за добу на Харківщині ворог вбив 5 людей 

Де летять "Шахеди"

 

21:58, 15 квітня

Рух ворожих уданих БпЛА:

  • Через Шостку курсом на Чернігівщину.
  • Декілька "Шахедів" у напрямку Охтирки.
  • Декілька груп БпЛА курсом на Полтаву.
  • "Шахеди" у передмісті Кропивницького.
  • Групи БпЛА від Запоріжжя курсом на Дніпро.
  • БпЛА через Херсонщину/Дніпропетровщину/Кіровоградщину у напрямку Миколаївщини.
21:36, 15 квітня

Нові групи шахедів із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Курс Чорноморськ/Одеса.

21:30, 15 квітня

Загроза застосування ударних БпЛА,
– мер Одеси Труханов.

21:26, 15 квітня

Нові групи ударних БпЛА:

  • з півдня через Запорізьку область,
  • з півночі через Сумську.
21:08, 15 квітня

Із Харківщини групи ударних БпЛА летять на Полтавщину.

21:06, 15 квітня

Вибухи пролунали у Запорізькій області. Працює ППО.

21:02, 15 квітня

Декілька шахедів рухаються на Харків.

20:56, 15 квітня

Ворожі безпілотники в передмісті Дніпра! Перебувайте в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких,
– написав голова ОВА Сергій Лисак.

20:51, 15 квітня

Карта повітряних тривог

20:43, 15 квітня

Запоріжжя, залишайтесь в укриттях. Декілька БпЛА у напрямку міста,
– ПС.

20:36, 15 квітня

Понад 10 груп "Шахедів" рухаються повз Харківщину у західному напрямку.

20:13, 15 квітня

Нові групи ударних БпЛА летять із півдня.

Через Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину,
– уточнюють у Повітряних силах.

19:50, 15 квітня

Групи ударних БпЛА рухаються через Донеччину у напрямку Харківщини.