У Київській та низці областей – повітряна тривога: Росія атакує "Шахедами"
Ввечері 15 жовтня російські загарбники запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки "Шахедами".
Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Водночас Київська та Черкаська області – загроза застосування ударних БпЛА! У Чернігівській області оголошено загрозу застосування ударних БпЛА. У Полтавській області оголошено загрозу застосування ударних БпЛА. Увага! Сумська і Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА,
Актуальний рух "Шахедів"
Де зараз ворожі дрони
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Водночас Київська та Черкаська області – загроза застосування ударних БпЛА!
У Чернігівській області оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.
У Полтавській області оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.
Увага! Сумська і Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА,