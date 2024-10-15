У Київській та низці областей – повітряна тривога: Росія атакує "Шахедами"

Ввечері 15 жовтня російські загарбники запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки "Шахедами".

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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