Росіяни запустили "Шахеди" на Україну: для яких областей є загроза

Увечері 16 березня окупанти розпочали традиційну атаку ударними дронами. Перші групи ворожих БпЛА з'явилася з півночі та з окупованого Півдня.

Постійні удари безпілотниками завдають руйнувань та спричиняють жертви серед українського населення. Так, внаслідок атаки на Ізюм 15 березня загинула 67-річна жінка. Надвечір 16 березня ворог знову розпочав дроновий терор, передає 24 Канал. Дивіться також Окупанти саботують наступ на Гуляйполе та псують власну техніку, – "Атеш" 20:10, 16 березня Ворожі БпЛА на півдні Чернігівщини, курс – південно-західний. 19:52, 16 березня Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! 19:47, 16 березня Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА! 19:43, 16 березня Чернігівська та Сумська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.