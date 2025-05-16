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24 Канал Новини України Україна знову під атакою "Шахедів": де лунає тривога
17 травня, 00:12
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Україна знову під атакою "Шахедів": де лунає тривога

Анастасія Діденко

Росія вночі 16 травня знову атакувала Україну ударними дронами. У низці регіонів країни лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. 

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Що відомо про атаку "Шахедами"

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

00:27, 17 травня

БпЛА прямує у напрямку Ніжина.

00:08, 17 травня

Декілька груп БпЛА через Сумщину прямують курсом на Чернігівщину.

00:02, 17 травня

Сумщина – загроза застосування росіянами ударних БпЛА.