17 травня, 00:12
Україна знову під атакою "Шахедів": де лунає тривога
Росія вночі 16 травня знову атакувала Україну ударними дронами. У низці регіонів країни лунає повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про атаку "Шахедами"
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
БпЛА прямує у напрямку Ніжина. Декілька груп БпЛА через Сумщину прямують курсом на Чернігівщину. Сумщина – загроза застосування росіянами ударних БпЛА.
00:27, 17 травня
00:08, 17 травня
00:02, 17 травня
БпЛА прямує у напрямку Ніжина.
Декілька груп БпЛА через Сумщину прямують курсом на Чернігівщину.
Сумщина – загроза застосування росіянами ударних БпЛА.