Україна знову під атакою "Шахедів": де лунає тривога

Росія вночі 16 травня знову атакувала Україну ударними дронами. У низці регіонів країни лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про атаку "Шахедами"

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