Ворог атакував Київщину, є наслідки

Уночі 17 березня росіяни били по Україні "Шахедами". На жаль, у столичному регіоні є наслідки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА та поліцію.

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Які наслідки атаки 17 березня на Київщині

У КОВА розповіли, що ніч була неспокійною, адже лунали вибухи і працювала ППО.

Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфораструктури не допущено. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено скління в квартирі та під'їзді п'ятиповерхового житлового будинку,

– написали у відомстві.

Також горів трав'яний настил на площі 0,5 гектара, пожежу ліквідували.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Наслідки атаки "Шахедами" 17 березня на Київщині / Фото Нацполіції

Поліцейські додали, що станом на 8:25 в Білоцерківському районі пошкоджені паркан, металевий навіс, вікно в квартирі та вікна в під'їзді п'ятиповерхового будинку.

На жаль, в інших областях після нічних ударів є проблеми зі світлом. Це Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина.