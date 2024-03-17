"Шахеди" розлетілися низкою областей України: де існує загроза атаки дронами-камікадзе

24 Канал спостерігає за ситуацією в регіонах. Ми розповімо вам, де зберігається загроза атаки дронами-камікадзе "Шахед". Не ігноруйте повітряну тривогу, якщо її оголосили у вашому регіоні, адже це може вберегти вам життя.
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Де зберігається загроза "Шахедів"
19:49
Повітряні сили попереджають: "Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Чернігівщини!"19:43
Повітряна тривога на Кіровоградщині.19:34
Повітряну тривогу також оголосили для мешканців Херсонської області.19:30
Повітряну тривогу також оголосили на Одещині.19:21
Повітряні сили пишуть: "Ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Одещину".19:04
Повітряні сили зазначають, що ще дві нові групи "Шахедів" летять з Запорізької області у напрямку Дніпропетровської області.19:00
Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині.18:50
ПС пишуть: дрони-камікадзе, які летіли з Полтавщини на Сумщину, змінили свій курс. Вони рухаються у напрямку Чернігівщини.18:48
У Повітряних силах зазначають, що у районі Дніпра зафіксували ворожий БпЛА. Мешканців закликають перебувати в укриттях.18:42
У Повітряних силах зазначили, що група "Шахедів" з півночі рухається у напрямку Харкова.18:37
Повітряні сили зазначають, що наразі група "Шахедів" спостерігається у Запорізькій і Дніпропетровській областях. І що рухаються вони у північному напрямку.18:16
У Повітряних силах пишуть, що БпЛА на Полтавщині, і що рухаються вони у напрямку Сумщини.18:09
Повітряні сили попередили, що Дніпропетровська областьі під загрозою застосування ударних БпЛА.17:16
Повітряні сили зазначили, що БпЛА фіксують на Дніпропетровщині. І що рухаються вони у напрямку Харківщини та Полтавщини.17:01
Перше повідомлення про загрозу "Шахедів" надійшло від Повітряних сил. Попереджали мешканців Дніпропетровської області.