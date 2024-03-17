"Шахеди" розлетілися низкою областей України: де існує загроза атаки дронами-камікадзе

Ввечері 17 березня російські військові запустили дрони-камікадзе "Шахед". Внаслідок цього у низці областей оголосили повітряну тривогу.

24 Канал спостерігає за ситуацією в регіонах. Ми розповімо вам, де зберігається загроза атаки дронами-камікадзе "Шахед". Не ігноруйте повітряну тривогу, якщо її оголосили у вашому регіоні, адже це може вберегти вам життя.

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Де зберігається загроза "Шахедів"

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