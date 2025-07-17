Україна знову під атакою російських "Шахедів": де зараз існує небезпека

Російська армія запустила ударні дрони по Україні, продовжуючи терор цивільного населення. У разі руху дронів до вашого регіону рекомендуємо перебувати в безпечних місцях.

Про те, де зараз пролітають російські "Шахеди" 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Де рухаються ворожі "Шахеди"?

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