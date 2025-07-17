Україна знову під атакою російських "Шахедів": де зараз існує небезпека
Російська армія запустила ударні дрони по Україні, продовжуючи терор цивільного населення. У разі руху дронів до вашого регіону рекомендуємо перебувати в безпечних місцях.
Про те, де зараз пролітають російські "Шахеди" 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
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Де рухаються ворожі "Шахеди"?
В Україні оголошено повітряну тривогу: актуальна карта
Запорізька область – загроза застосування авіаційних засобів ураження. У Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях – активність розвідувальних БпЛА. Їх збиває ППО. БпЛА на Харківщині – курсом на північ. Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА зі сходу.
Запорізька область – загроза застосування авіаційних засобів ураження.
У Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях – активність розвідувальних БпЛА. Їх збиває ППО.
БпЛА на Харківщині – курсом на північ.
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА зі сходу.