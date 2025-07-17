Укр Рус
24 Канал Новини України Україна знову під атакою російських "Шахедів": де зараз існує небезпека
17 липня, 22:01
3

Україна знову під атакою російських "Шахедів": де зараз існує небезпека

Дар'я Смородська

Російська армія запустила ударні дрони по Україні, продовжуючи терор цивільного населення. У разі руху дронів до вашого регіону рекомендуємо перебувати в безпечних місцях.

Про те, де зараз пролітають російські "Шахеди" 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Росія з ночі атакувала Україну "Шахедами": які наслідки ворожого терору 

Де рухаються ворожі "Шахеди"?

В Україні оголошено повітряну тривогу: актуальна карта

 

22:30, 17 липня

Запорізька область – загроза застосування авіаційних засобів ураження.

22:29, 17 липня

У Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях – активність розвідувальних БпЛА. Їх збиває ППО.

22:03, 17 липня

БпЛА на Харківщині – курсом на північ.

21:54, 17 липня

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини – курсом на північно-західний напрямок, на Павлоград.
  • БпЛА на Донеччині, в районі Краматорська – курсом на північ.
21:44, 17 липня

Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА зі сходу.