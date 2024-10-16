Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

У ніч проти 17 жовтня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Тож 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба. Незадовго до цього в столиці оголошували повітряну тривогу через БпЛА, вона тривала близько двох годин.

Дивіться також У Києві чули вибухи: ППО працює у Пуща-Водиці

Росія атакує дронами-камікадзе