Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

16 жовтня 2024, 22:50
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Автор: Маргарита Волошина

У ніч проти 17 жовтня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Тож 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба. Незадовго до цього в столиці оголошували повітряну тривогу через БпЛА, вона тривала близько двох годин.

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Росія атакує дронами-камікадзе

00:07, 17 жовтня

Де зараз БпЛА перебувають

  • БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.
  • БпЛА на Київщині курсом на Бориспільський район.
  • БпЛА на Черкащині у північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
23:56, 16 жовтня

Видання Беларускі Гаюн повідомляє, що щонайменше 2 дрони-камікадзе заходять на територію Білорусі. Обидві цілі полетіли у бік Чорнобиля.
 

23:44, 16 жовтня

Актуальний рух "Шахедів"

  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
  • БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.
  •  БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
  •  БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.
23:35, 16 жовтня

БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у північному напрямку,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

23:19, 16 жовтня

Мапа тривог станом на зараз

23:16, 16 жовтня

Чернігів – рух БпЛА у напрямку міста,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

23:01, 16 жовтня

Де зараз летять дрони

  • БпЛА на Чернігівщині курсом на захід (Чернігів).
  • БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
22:46, 16 жовтня

Ворожі БпЛА наразі на Полтавщині, напрямок руху – Миргород і Полтава.

22:27, 16 жовтня

Рух ворожих БпЛА зараз

  • БпЛА через Сумщину у західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
22:21, 16 жовтня

Сумщина – загроза ударних БпЛА,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.