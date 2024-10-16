Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару
У ніч проти 17 жовтня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.
Тож 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба. Незадовго до цього в столиці оголошували повітряну тривогу через БпЛА, вона тривала близько двох годин.
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Росія атакує дронами-камікадзе
Видання Беларускі Гаюн повідомляє, що щонайменше 2 дрони-камікадзе заходять на територію Білорусі. Обидві цілі полетіли у бік Чорнобиля. БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у північному напрямку, Чернігів – рух БпЛА у напрямку міста, Ворожі БпЛА наразі на Полтавщині, напрямок руху – Миргород і Полтава. Сумщина – загроза ударних БпЛА,
Де зараз БпЛА перебувають
Актуальний рух "Шахедів"
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Де зараз летять дрони
Рух ворожих БпЛА зараз
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Видання Беларускі Гаюн повідомляє, що щонайменше 2 дрони-камікадзе заходять на територію Білорусі. Обидві цілі полетіли у бік Чорнобиля.
БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у північному напрямку,
Чернігів – рух БпЛА у напрямку міста,
Ворожі БпЛА наразі на Полтавщині, напрямок руху – Миргород і Полтава.
Сумщина – загроза ударних БпЛА,