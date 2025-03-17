Росіяни знову запустили "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки

Окупаційні війська Росії продовжують тероризувати мирні міста України. В понеділок, 17 березня, ворог вкотре випустив свої ударні БпЛА по Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Росія атакувала "Шахедами" Харківщину: внаслідок влучання безпілотника спалахнула пожежа

Куди рухаються дрони