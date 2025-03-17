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24 Канал Новини України Росіяни знову запустили "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки
17 березня, 21:37
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Росіяни знову запустили "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки

Ірина Марціяш

Окупаційні війська Росії продовжують тероризувати мирні міста України. В понеділок, 17 березня, ворог вкотре випустив свої ударні БпЛА по Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються дрони

21:34, 17 березня

  • БпЛА на північному сході Запорізької області, курс – північний/північно-західний;
  • БпЛА на півночі та в центральній частині Дніпропетровщини, курс – західний/північно-західний;
  • БпЛА на сході та в центральній частині Харківщини, курс – західний/південно-західний;
  • БпЛА  в центрі Полтавщини, курс – північно-західний;
  • БпЛА на півдні Кіровоградщині та півночі Миколаївщини, курс – західний/північно-західний.
21:28, 17 березня

Миколаївська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку!

20:55, 17 березня

Черкаська область (Черкаський і Золотоніський р-ни) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

20:54, 17 березня

Дніпро, Харків, Запоріжжя – у вашому напрямку ворожі БпЛА.

20:47, 17 березня

  • БпЛА на південному сході Запорізької області, курс – північний/північно-західний;
  • БпЛА на південному заході, на заході та на сході Дніпропетровщини, курс – західний/північно-західний;
  • БпЛА на північному заході Харківщини, курс – східний/південно-східний;
  • БпЛА на південному сході та в центрі Полтавщини, курс – західний/південно-західний/південно-східний.
20:32, 17 березня

Дніпро, Полтава, Кривий Ріг – у вашому напрямку ворожі БпЛА!

20:22, 17 березня

Нова група ворожих ударних БпЛА заходять на південний захід Дніпропетровщини з ТОТ, курс – північний /північно-західний.

20:13, 17 березня

Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

20:07, 17 березня

Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

20:07, 17 березня

  • БпЛА на південному сході Запорізької області, курс – північний/північно-західний;
  • БпЛА на Дніпропетровщині, курс – західний/північно-західний;
  • БпЛА на межі Харківської і Сумської областей, курс – західний/південно-західний;
  • БпЛА на Сумщині (південніше м.Суми), курс – південно-західний.