Росіяни знову запустили "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки
Окупаційні війська Росії продовжують тероризувати мирні міста України. В понеділок, 17 березня, ворог вкотре випустив свої ударні БпЛА по Україні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються дрони
Миколаївська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку! Черкаська область (Черкаський і Золотоніський р-ни) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Дніпро, Харків, Запоріжжя – у вашому напрямку ворожі БпЛА. Дніпро, Полтава, Кривий Ріг – у вашому напрямку ворожі БпЛА! Нова група ворожих ударних БпЛА заходять на південний захід Дніпропетровщини з ТОТ, курс – північний /північно-західний. Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Миколаївська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку!
Черкаська область (Черкаський і Золотоніський р-ни) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Дніпро, Харків, Запоріжжя – у вашому напрямку ворожі БпЛА.
Дніпро, Полтава, Кривий Ріг – у вашому напрямку ворожі БпЛА!
Нова група ворожих ударних БпЛА заходять на південний захід Дніпропетровщини з ТОТ, курс – північний /північно-західний.
Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!