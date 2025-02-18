Росія вдарила по Полтавщині дронами: в ОВА показали наслідки атаки

Уночі Росія масовано атакувала Україну дронами. Зокрема, ворог, вдарив і по Полтавщині.

Як розповіли військові, ворог для повітряного нападу на Україну використав понад 170 дронів. Понад сотню безпілотників успішно збили сили протиповітряної оборони. Працювала ППО і на Полтавщині, передає 24 Канал із посиланням на ОВА.

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Які наслідки атаки у Полтавській області

За словами влади, у Полтавському районі уламками безпілотника пошкоджено скління вікон і покрівлі двох житлових будинків та господарчої споруди.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Влучань по критичній інфраструктурі не зафіксовано.

Наслідки атаки БпЛА на Полтавщину / Фото ОВА

До слова, на Черкащині ППО знищила аж 26 російських безпілотників. Внаслідок збиття одного з дронів пошкоджено чотири будинки, гараж і автомобіль, але травмованих немає. Тим часом на Кіровоградщині БпЛА влучив у багатоповерхівку в Долинській, внаслідок чого постраждали мама і діти.