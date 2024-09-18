Росія вкотре запустила дрони-камікадзе: де є небезпека через "Шахеди"

Пізно ввечері 18 вересня росіяни знову запустили у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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