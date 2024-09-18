Росія вкотре запустила дрони-камікадзе: де є небезпека через "Шахеди"
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Пізно ввечері 18 вересня росіяни знову запустили у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". У частині областей оголошено повітряну тривогу.
Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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"БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний", – додали оборонці неба. Згідно з оновленою інформацією, ворожі БпЛА рухаються з Херсонської області у напрямку Миколаївської. Херсонська, Миколаївська області – загроза ударних БпЛА,
– написали у Повітряних силах.
"БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний", – додали оборонці неба.
Згідно з оновленою інформацією, ворожі БпЛА рухаються з Херсонської області у напрямку Миколаївської.
Херсонська, Миколаївська області – загроза ударних БпЛА,