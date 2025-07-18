Основний напрямок – Схід: вночі Росія запустила 35 БпЛА, 18 дронів влучили у 5 локаціях
- Російська армія вночі 18 липня атакувала Україну 35 дронами, основним напрямком удару були східні області.
- ППО України збила 11 дронів, зафіксовано влучання 18 дронів у 5 локаціях, ще 6 дронів-імітаторів були заглушені.
Російська армія в ніч на 18 липня вчергове атакувала Україну "Шахедами" та дронами-імітаторами інших типів. Основним напрямком удару були східні області нашої держави.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Якою була нічна атака Росії та як відпрацювала ППО?
Повітряні сили розповіли, що у ніч на 18 липня (із 21:30 17 липня) противник атакував Україну 35 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ у Росії.
29 із ворожих дронів, які застосували під час атаки, були саме "Шахеди". Основний напрямок удару – прифронтові території на сході країни.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни,
– написали військові.
Як відпрацювала ППО вночі 18 липня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Крім того, 6 дронів-імітаторів були локаційно втрачені/заглушені РЕБ. За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.