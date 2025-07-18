Основний напрямок – Схід: вночі Росія запустила 35 БпЛА, 18 дронів влучили у 5 локаціях

Російська армія в ніч на 18 липня вчергове атакувала Україну "Шахедами" та дронами-імітаторами інших типів. Основним напрямком удару були східні області нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Україна під атакою російських "Шахедів": куди рухаються ворожі БпЛА

Якою була нічна атака Росії та як відпрацювала ППО?

Повітряні сили розповіли, що у ніч на 18 липня (із 21:30 17 липня) противник атакував Україну 35 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ у Росії.

29 із ворожих дронів, які застосували під час атаки, були саме "Шахеди". Основний напрямок удару – прифронтові території на сході країни.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни,

– написали військові.



Як відпрацювала ППО вночі 18 липня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Крім того, 6 дронів-імітаторів були локаційно втрачені/заглушені РЕБ. За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.