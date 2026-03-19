20 прильотів на 11 локаціях: скільки дронів уночі запустила Росія

Країна-агресор вкотре здійснив повітряний терор України. У низці областей лунали повітряні тривоги через загрозу ударних безпілотників.

Загалом у ніч проти 19 березня ворог запустив 133 ударні БпЛА різних типів, близько 70 із них – "Шахеди". Про це повідомляють Повітряні сили.

Як відпрацювала ППО по російських дронах?

Попередньо, станом на 08:00 сили ППО знешкодили 109 ворожих безпілотників.

Водночас відомо про влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння падіння уламків на 7 локаціях.

На жаль, чергова російська атака не минула без наслідків. Ще увечері 18 березня противник почав запускати по українських містах БпЛА. Так, у Києві, в Голосіївському районі міста, уламки збитого ворожого безпілотника впали на дах та пошкодили стіну торговельного центру.

Також під вечір окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру Волині. Росіяни пошкодили енергооб'єкт біля Нововолинська – там виникла пожежа. Пошкодження оцінюють як "дуже серйозні". Понад 30 тисяч споживачів залишалися без світла, були перебої з водопостачанням і роботою котелень.