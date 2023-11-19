Росія намагалася поцілити в об'єкти інфраструктури, є влучання: що відомо про атаку 19 листопада

У ніч на 19 листопада Росія вчергове атакувала Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили по нашій країні 20 дронів і деякі з них влучили в ціль.

Цієї ночі сили ППО працювали у кількох регіонах. Все, що відомо про нічну атаку та її наслідки, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Повітряна тривога в країні тривала понад 5 годин

Ввечері 18 листопада росіяни випустили дрони з Курської області. "Шахеди" заходили у повітряний простір України через Сумську область, тож першу повітряну тривогу в Україні оголосили саме там. Менш ніж через годину тривогу оголосили у Київській області, а о 22:47 повітряна тривога лунала вже у Києві.

До слова, повітряну тривогу у столиці оголошували двічі. О 23:31 пролунав відбій загрози, а всього за 6 хвилин, о 23:37, тривога пролунала знову. Приблизно за 35 хвилин у Києві знову пролунали вибухи, адже на підступах почала активно працювати ППО.

У КМВА розповіли, що БпЛА ворога заходили багатьма групами й намагалися залетіти до столиці з різних напрямків, постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривогу в Києві довелося оголошувати кілька разів. Відомо, що на території Києва та довкола міста було уражено близько десятка ворожих цілей.

Однак неспокійно було не лише на Півночі країни, оскільки дрони поширювались областями. Загалом тривога також була оголошена на Сході, Півдні, в Центрі та на Заході країни.



Мапа повітряних тривог після опівночі 19 листопада / єМАПА

Атака тривала понад 5 годин, оскільки першу тривогу оголосили о 20:32, а остаточний відбій пролунав близько 2 години ночі.

Скільки "Шахедів" вдалося збити

Повітряні сили повідомили, що цієї ночі по Україні було випущено 20 "Шахедів". Силам та засобам ППО вдалося збити 15 з них.

Захисники розповіли, що протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

Наслідки ворожої атаки

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час атаки минулося без критичних руйнувань. Однак він не розкрив деталей про наслідки влучань, щоб не давати ворогу зрозуміти, чи досяг він успіху.

Однак він зауважив, що Росія намагається поцілити у критичну інфраструктуру та військові об'єкти.

У Київській ОВА розповіли, що внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці влучання відбулась пожежа.

У Черкаській області теж є пошкодження внаслідок падіння уламків. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що наші оборонці збили в небі над Звенигородщиною ворожий БпЛА. Уламки впали на 5 будинків. На щастя, руйнування незначні, а люди не постраждали.