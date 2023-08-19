На Київщині та низці областей – повітряна тривога: летить одразу кілька груп "Шахедів"
Близько півночі 19 серпня у Київській та низці інших областей пролунала повітряна тривога. Причиною став запуск "Шахедів". Дізнайтеся, де була загроза удару іранськими "мопедами".
Про загрозу атаки "Шахедами" стало відомо близько 23:20. Тоді попередили мешканців Сумщини про можливу атаку. Невдовзі карта повітряної тривоги продовжила "червоніти.
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Нічна атака "Шахедами": що відомо
Наголошуємо на важливості перебування в укриттях під час повітряної тривоги. Слід розуміти, що ворог надзвичайно підступний, а дрони-камікадзе небезпечні не лише в небі. Після збивання падають уламки, які також можуть наробити чимало біди.
Пам'ятайте також про те, що ні в якому разі не можна знімати на фото та відео роботу ППО. Якщо ж відповідна спокуса у вас виникла, то не викладайте матеріали в мережу. Не будьте коригувальником майбутніх атак.23:59