На Київщині та низці областей – повітряна тривога: летить одразу кілька груп "Шахедів"

Близько півночі 19 серпня у Київській та низці інших областей пролунала повітряна тривога. Причиною став запуск "Шахедів". Дізнайтеся, де була загроза удару іранськими "мопедами".

Про загрозу атаки "Шахедами" стало відомо близько 23:20. Тоді попередили мешканців Сумщини про можливу атаку. Невдовзі карта повітряної тривоги продовжила "червоніти.

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Нічна атака "Шахедами": що відомо

"Почервоніла" Хмельницька область. Тим часом відбій оголосили у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій.Існує загроза для мешканців Вінницької та Житомирської областей, тому і там оголосили повітряну тривогу.Мешканців Запорізької і Донецької областей попередили про можливу загрозу.Повітряна тривога у Дніпропетровській області.Повітряні сили попереджають, що "Шахеди" летять у напрямку Білої Церкви зі сходу, а також у напрямку Чернігова з південного сходу.Повітряні сили попереджають про чергову групу "Шахедів" з Курської області. Вони перетнули повітряний простір нашої держави у районі Сумської області.Також повітряну тривогу оголосили у Черкаській, Кіровоградській і Київській областях. У ПС додали, що дрони летять з північного сходу у напрямку Черкащини.

Наголошуємо на важливості перебування в укриттях під час повітряної тривоги. Слід розуміти, що ворог надзвичайно підступний, а дрони-камікадзе небезпечні не лише в небі. Після збивання падають уламки, які також можуть наробити чимало біди.

Пам'ятайте також про те, що ні в якому разі не можна знімати на фото та відео роботу ППО. Якщо ж відповідна спокуса у вас виникла, то не викладайте матеріали в мережу. Не будьте коригувальником майбутніх атак.

Повітряні сили пишуть, що групи "Шахедів" рухаються зі Сходу на Захід. Вони летять межею Харківсько-Сумської та Полтавсько-Чернігівської областей.Про загрозу з неба попередили також мешканців Харківської області.Оголосили повітряну тривогу також у Полтавській і Чернігівській областях.Сирени попереджали про загрозу також мешканців Донецької області.У Сумській області оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликали не ігнорувати сирени, адже ворог запустив "Шахеди".