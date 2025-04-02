Росіяни запустили "Шахеди": для яких областей є небезпека

Вечір 2 квітня не минув без запуску "Шахедів". Ударні безпілотники-камікадзе вже рухаються Україною. 24 Канал розкаже, куди вони летять і де тривога.

Якщо у вашому регіоні лунає сигнал тривоги – пройдіть в укриття!

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Куди летять "Шахеди" увечері 2 квітня