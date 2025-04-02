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24 Канал Новини України Росіяни запустили "Шахеди": для яких областей є небезпека
2 квітня, 21:50
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Росіяни запустили "Шахеди": для яких областей є небезпека

Ірина Чеботнікова

Вечір 2 квітня не минув без запуску "Шахедів". Ударні безпілотники-камікадзе вже рухаються Україною. 24 Канал розкаже, куди вони летять і де тривога.

Якщо у вашому регіоні лунає сигнал тривоги – пройдіть в укриття!

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Куди летять "Шахеди" увечері 2 квітня

23:06, 02 квітня

У Черкаській Лозовій пожежа через удар "Шахедом", – Синєгубов.

23:04, 02 квітня

По одному "Шахеду" є на Харківщині та Дніпропетровщині, –моніторингові спільноти.

22:42, 02 квітня

Де летять "Шахеди"

Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині:

  • на сході, курс - на північ;
  • в центрі, курс - північно-західний.

Ворожі БпЛА на півдні Харківщини:

  • на півдні, курс - на схід;
  • на півночі, курс - на Харків.
22:39, 02 квітня

Монітори пишуть, що на місто летять нові "Шахеди".

22:34, 02 квітня

У Дніпрі пролунали вибухи.

22:32, 02 квітня

"Шахеди" заходять з різних боків на Дніпро.

22:29, 02 квітня

У Харкові пролунав 13-й вибух за вечір.

22:26, 02 квітня

ПС підтвердили загрозу для Харкова та Дніпра.

22:22, 02 квітня

Кілька "Шахедів" летять на Харків.

Інші пролітають на/повз Дніпро.

22:08, 02 квітня

ЗМІ пишуть, що в Харкові пролунало вже 6 вибухів. 

Монітори вказали, що на місто заходять ще 4 "Шахеди".

21:59, 02 квітня

Запоріжжя та Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!

21:48, 02 квітня

Вибухи лунають у Харкові. Це третя дронова атака за день по місту.

21:45, 02 квітня

Де зараз тривога в Україні

21:38, 02 квітня

Для Запорізької області теж загроза "Шахедів".

21:21, 02 квітня

Загроза БпЛА для Харківщини.