Росіяни запустили "Шахеди": для яких областей є небезпека
Вечір 2 квітня не минув без запуску "Шахедів". Ударні безпілотники-камікадзе вже рухаються Україною. 24 Канал розкаже, куди вони летять і де тривога.
Якщо у вашому регіоні лунає сигнал тривоги – пройдіть в укриття!
Дивіться також Бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області: пілот помер
Куди летять "Шахеди" увечері 2 квітня
У Черкаській Лозовій пожежа через удар "Шахедом", – Синєгубов. По одному "Шахеду" є на Харківщині та Дніпропетровщині, –моніторингові спільноти. Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині: Ворожі БпЛА на півдні Харківщини: Монітори пишуть, що на місто летять нові "Шахеди". У Дніпрі пролунали вибухи. "Шахеди" заходять з різних боків на Дніпро. У Харкові пролунав 13-й вибух за вечір. ПС підтвердили загрозу для Харкова та Дніпра. Кілька "Шахедів" летять на Харків. Інші пролітають на/повз Дніпро. ЗМІ пишуть, що в Харкові пролунало вже 6 вибухів. Монітори вказали, що на місто заходять ще 4 "Шахеди". Запоріжжя та Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Вибухи лунають у Харкові. Це третя дронова атака за день по місту. Для Запорізької області теж загроза "Шахедів". Загроза БпЛА для Харківщини.
Де летять "Шахеди"
Де зараз тривога в Україні
У Черкаській Лозовій пожежа через удар "Шахедом", – Синєгубов.
По одному "Шахеду" є на Харківщині та Дніпропетровщині, –моніторингові спільноти.
Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині:
Ворожі БпЛА на півдні Харківщини:
Монітори пишуть, що на місто летять нові "Шахеди".
У Дніпрі пролунали вибухи.
"Шахеди" заходять з різних боків на Дніпро.
У Харкові пролунав 13-й вибух за вечір.
ПС підтвердили загрозу для Харкова та Дніпра.
Кілька "Шахедів" летять на Харків.
Інші пролітають на/повз Дніпро.
ЗМІ пишуть, що в Харкові пролунало вже 6 вибухів.
Монітори вказали, що на місто заходять ще 4 "Шахеди".
Запоріжжя та Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Вибухи лунають у Харкові. Це третя дронова атака за день по місту.
Для Запорізької області теж загроза "Шахедів".
Загроза БпЛА для Харківщини.