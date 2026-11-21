У ніч проти 22 листопада Росія продовжує терор України ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Про напрямок руху ворожих цілей та загрозу для окремих населених пунктів пишуть Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент про повітряну загрозу.

Де пролітають ворожі БпЛА?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті