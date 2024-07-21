Росія запускала багато "Шахедів": атака була з декількох напрямків

21 липня 2024, 00:01
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Ввечері 20 липня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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06:13, 21 липня

 Відбій загрози безпілотників для північних областей.

05:49, 21 липня

Є ще БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей.

05:00, 21 липня

Відбій загрози БпЛА для південних областей, пишуть Повітряні сили.

04:20, 21 липня

Ударні БпЛА ворога ще фіксують в Сумській області, курс на Шостку.

Також у східній частині Чернігівської області, в районі Кривого Рогу та північніше Миколаєва.

03:53, 21 липня

Рух ударних БпЛА станом на зараз фіксують:

– в східній частині Миколаївської області.
– в Сумській області.
– в східній частині Полтавської області.
– в західній частині Чернігівської області.

03:11, 21 липня

Є ще БпЛА в напрямку Києва, в центральній та східній частині Черкаської області, в різних частинах Полтавської, в північній частині Дніпропетровської та в північній частині Сумської області.

02:05, 21 липня

Де зараз летять дрони

  • БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Черкаської області, курс північний.
  • БпЛА в північній частині Полтавської області, курс північно-західний.
  • Декілька груп БпЛА в південній та східній частинах Кіровоградської області, курс північний.
  • БпЛА в північній частині Херсонської області, курс північний.
  • БпЛА в північній частині Дніпропетровської області, курс західний.
01:34, 21 липня

Повітряні сили вказали новий рух ударних БпЛА

  • БпЛА в районі Миргорода Полтавської області.
  • БпЛА на межі Сумської та Полтавської області.
  • БпЛА в східній частині Полтавської області, курс західний.
  • БпЛА в районі Дніпра, курс північний.
  • Декілька груп БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північний.
  • БпЛА в Кіровоградській області, курс північний.
  • БпЛА на півночі Сумщини, курс західний
00:42, 21 липня

У якому напрямку зараз рухаються "Шахеди"

  • БпЛА північніше Чернігова, курс західний або південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Черкаської області, курс північний.
  • БпЛА на межі Харківської, Полтавської, Дніпропетровської областей, курс північно-західний.
  • БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровської області, курс північний.
  • БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.
  • БпЛА в північній частині Херсонської області, курс північний.
00:26, 21 липня

Чернігів – перебувайте в укриттях! На півночі міста ворожі БпЛА,
– застерегли оборонці неба.

00:11, 21 липня

Де зараз оголошено повітряну тривогу

00:06, 21 липня

Рух дронів станом на зараз:

БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.
БпЛА в районі Павлограда Дніпропетровської області, курс північний.
БпЛА в Чернігівській області, курс західний (Чернігів).
БпЛА на Кіровоградщині, курсом на Черкащину.
БпЛА в районі Нікополя та Кривого Рогу Дніпропетровської області.

23:56, 20 липня

"Кривий Ріг – перебувайте в укриттях. БпЛА в напрямку міста", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

23:36, 20 липня

Поточний рух ударних БпЛА

  • БпЛА в північній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА з Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА в північній частині Запорізької області, курс північний.
  • БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровської області, курс північний або північно-західний.
23:23, 20 липня

Групи БпЛА в акваторії Чорного моря змінили курс на Миколаївщину.

Також фіксують БпЛА на Миколаївщині, які прямують північним або північно-західним курсом.

Про загрозу застосування ударних БпЛА повідомляють для жителів Сумської області.

23:08, 20 липня

Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря летять у напрямку Одеської області.

Також фіксують БпЛА, які рухаються з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.

23:05, 20 липня

Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування дронів-камікадзе на території Миколаївської та Херсонської областей.

21:35, 20 липня

Моніторингові канали повідомили про приблизно 8 дронів-камікадзе, які рухаються з півдня.

21:23, 20 липня

Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА,
– повідомили у Повітряних силах.

Автор: Маргарита Волошина