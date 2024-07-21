Росія запускала багато "Шахедів": атака була з декількох напрямків
Ввечері 20 липня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У деяких областях оголосили повітряну тривогу.
Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Відбій загрози безпілотників для північних областей. Є ще БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей. Відбій загрози БпЛА для південних областей, пишуть Повітряні сили. Ударні БпЛА ворога ще фіксують в Сумській області, курс на Шостку. Також у східній частині Чернігівської області, в районі Кривого Рогу та північніше Миколаєва. Рух ударних БпЛА станом на зараз фіксують: – в східній частині Миколаївської області. Є ще БпЛА в напрямку Києва, в центральній та східній частині Черкаської області, в різних частинах Полтавської, в північній частині Дніпропетровської та в північній частині Сумської області. Чернігів – перебувайте в укриттях! На півночі міста ворожі БпЛА, БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину. "Кривий Ріг – перебувайте в укриттях. БпЛА в напрямку міста", – йдеться у повідомленні Повітряних сил. Групи БпЛА в акваторії Чорного моря змінили курс на Миколаївщину. Також фіксують БпЛА на Миколаївщині, які прямують північним або північно-західним курсом. Про загрозу застосування ударних БпЛА повідомляють для жителів Сумської області. Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря летять у напрямку Одеської області. Також фіксують БпЛА, які рухаються з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування дронів-камікадзе на території Миколаївської та Херсонської областей. Моніторингові канали повідомили про приблизно 8 дронів-камікадзе, які рухаються з півдня. Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА,
– в Сумській області.
– в східній частині Полтавської області.
– в західній частині Чернігівської області.
Де зараз летять дрони
Повітряні сили вказали новий рух ударних БпЛА
У якому напрямку зараз рухаються "Шахеди"
– застерегли оборонці неба.
Рух дронів станом на зараз:
БпЛА в районі Павлограда Дніпропетровської області, курс північний.
БпЛА в Чернігівській області, курс західний (Чернігів).
БпЛА на Кіровоградщині, курсом на Черкащину.
БпЛА в районі Нікополя та Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Поточний рух ударних БпЛА
– повідомили у Повітряних силах.
Відбій загрози безпілотників для північних областей.
Є ще БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей.
Відбій загрози БпЛА для південних областей, пишуть Повітряні сили.
Ударні БпЛА ворога ще фіксують в Сумській області, курс на Шостку.
Також у східній частині Чернігівської області, в районі Кривого Рогу та північніше Миколаєва.
Рух ударних БпЛА станом на зараз фіксують:
– в східній частині Миколаївської області.
Є ще БпЛА в напрямку Києва, в центральній та східній частині Черкаської області, в різних частинах Полтавської, в північній частині Дніпропетровської та в північній частині Сумської області.
Чернігів – перебувайте в укриттях! На півночі міста ворожі БпЛА,
БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.
"Кривий Ріг – перебувайте в укриттях. БпЛА в напрямку міста", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Групи БпЛА в акваторії Чорного моря змінили курс на Миколаївщину.
Також фіксують БпЛА на Миколаївщині, які прямують північним або північно-західним курсом.
Про загрозу застосування ударних БпЛА повідомляють для жителів Сумської області.
Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря летять у напрямку Одеської області.
Також фіксують БпЛА, які рухаються з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.
Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування дронів-камікадзе на території Миколаївської та Херсонської областей.
Моніторингові канали повідомили про приблизно 8 дронів-камікадзе, які рухаються з півдня.
Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА,