У небі над Сумщиною було збито велику кількість БпЛА

Уночі Росія атакувала Україну ударними дронами. У Сумській області ППО знищила рекордну кількість безпілотників.

Російська армія ще вдень 19 січня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Атака БпЛА тривала до ранку 20 січня. Відбій оголосили після 5 ранку, передає 24 Канал.

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Успішна робота ППО на Сумщині

Вранці Сумська ОВА повідомила, що у небі над регіоном підрозділами ППО області збито 22 "Шахеди"

️З початку 2025 року наші зенітники вже ліквідували 176 російських "стерв'ятників", які несли смерть на рідну землю. Дякуємо нашим Захисникам неба за злагоджену роботу, ефективне використання зброї, захист і збережені життя,

– йдеться у повідомленні адміністрації.

До слова, нещодавно з'явилися перші знімки нового дрона-камікадзе "Шахед" із маркуванням "Ъ". Це вже четверта серія ірансько-російських безпілотників такого типу. З огляду на маркування, їх виготовили вже понад 200.