Росія намагалася атакувати "Шахедами" Київ: усі ворожі цілі збили

Російські війська у ніч проти 21 липня знову запускали "Шахеди". Зокрема, під прицілом був Київ.

Це уже щонайменше п'ята атака ударними БпЛа на столицю України за останні два тижні. На щастя, усі ворожі безпілотники були знищені на підступах до міста.

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Руйнувань та потерпілих немає

У КМВА розповіли, що станом на 5:38 руйнувань і потерпілих після атаки "Шахедами" у столиці немає.

Сьогодні знов певна кількість БпЛа противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах,

– прозвітували у КМВА.

Також там додали, що оперативні зведення оновлюються та уточнюються.

"Він (ворог – 24 Канал) випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці, намагається викривати розташування нашої ППО. Тому мешканцям Києва варто не забувати про реальність загроз", – зауважила влада Києва.