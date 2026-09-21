Ворог вночі атакував підприємство на Кіровоградщині: є поранений
Вночі ворог вкотре атакував Кіровоградщину. Під ударом опинилося одне з підприємств у Кропивницькому районі.
Про наслідки ворожого удару розповів глава ОВА Андрій Райкович.
Які наслідки атаки на Кропивницький район?
На жаль, внаслідок атаки окупантів є постраждалий. Це працівник підприємства. Його госпіталізували до лікарні.
Окрім того, російський обстріл пошкодив приватні будинки.
На місці прильоту виникла пожежа. Підрозділи ДСНС оперативно її загасили.
Ворог ударив по підприємству на Кіровоградщині / Фото ДСНС
Нагадаємо, що уночі Росія атакувала складські приміщення мережі продуктових супермаркетів на Одещині, спричинивши масштабну пожежу.
У Київській області під ударом була станція технічного обслуговування у Бучанському районі та пилорама у Фастівському.
У Запоріжжі під обстрілом опинилися два дев'ятиповерхові житлові будинки, торговельний центр і вищий навчальний заклад. Влада повідомила про 5 поранених.