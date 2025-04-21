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24 Канал Новини України "Перемир'я" закінчилося: Росія знову атакує "Шахедами"
21 квітня, 21:15
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"Перемир'я" закінчилося: Росія знову атакує "Шахедами"

Анжеліка Байбак

Увечері 21 квітня російська армія вкотре запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це в низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати сигналом тривоги та пройти в укриття, адже це може врятувати життя. 

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Де загроза дронів

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

22:03, 21 квітня

За оцінкою моніторингових телеграм-каналів, нині в акваторії Чорного моря фіксується 26 "Шахедів".

22:03, 21 квітня

В Одесі пролунали вибухи.

22:00, 21 квітня

У напрямку Одеси рухаються ворожі дрони.

21:55, 21 квітня

Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:12, 21 квітня

Актуальна мапа тривог

20:59, 21 квітня

Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:56, 21 квітня

Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили "Шахеди" по території України. Так, фіксують декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.