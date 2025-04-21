"Перемир'я" закінчилося: Росія знову атакує "Шахедами"
Увечері 21 квітня російська армія вкотре запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це в низці областей оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати сигналом тривоги та пройти в укриття, адже це може врятувати життя.
Важливо ЗСУ уразили місце запуску ударних БпЛА в районі Тьоткіно на Курщині, є загиблі росіяни
Де загроза дронів
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
За оцінкою моніторингових телеграм-каналів, нині в акваторії Чорного моря фіксується 26 "Шахедів". В Одесі пролунали вибухи. У напрямку Одеси рухаються ворожі дрони. Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА. Актуальна мапа тривог Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили "Шахеди" по території України. Так, фіксують декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
За оцінкою моніторингових телеграм-каналів, нині в акваторії Чорного моря фіксується 26 "Шахедів".
В Одесі пролунали вибухи.
У напрямку Одеси рухаються ворожі дрони.
Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Актуальна мапа тривог
Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили "Шахеди" по території України. Так, фіксують декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.