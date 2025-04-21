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24 Канал Новини України "Перемир'я" закінчилось, і "Шахеди" полетіли знову: де тривога в Україні 21 квітня
21 квітня, 03:07
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"Перемир'я" закінчилось, і "Шахеди" полетіли знову: де тривога в Україні 21 квітня

Ірина Чеботнікова

Опівночі 21 квітня завершилося "великоднє перемир'я", яке Росія порушила безліч разів. І майже одразу ворог обстріляв прикордоння Сумщини та Харківщини, а також запустив розвіддрони. Згодом з'явилися і "Шахеди".

24 Канал збирає дані про тривогу в Україні вночі 21 квітня, спираючись на дані Повітряних сил і моніторингових спільнот. Очевидно, що Росія ігнорує пропозицію Володимира Зеленського про тишу в небі. Хоча на Великдень тривог в Україні не було.

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Де тривога в Україні 21 квітня та чому

03:40, 21 квітня

Павлоград, Дніпропетровщина – у вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня!

Харків – у вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з півночі!

Київська область – загроза застосування ударних БпЛА!

03:26, 21 квітня

Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА. 

Дрони також є на сході Чернігівщини, курс до Київщини, на Сумщині, з Луганщини на Харківщину, та у північно-східній частині Запорізької області, курс на Дніпропетровщину.

03:07, 21 квітня

Де зараз тривога в Україні

03:03, 21 квітня

Монітори також пишуть про "Шахеди" на Сумщині.

03:01, 21 квітня

Запорізька, Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА.

02:28, 21 квітня

Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.

02:00, 21 квітня

Чернігівська область – ворожий розвідувальний БпЛА. Можлива робота ППО.