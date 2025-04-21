"Перемир'я" закінчилось, і "Шахеди" полетіли знову: де тривога в Україні 21 квітня

Опівночі 21 квітня завершилося "великоднє перемир'я", яке Росія порушила безліч разів. І майже одразу ворог обстріляв прикордоння Сумщини та Харківщини, а також запустив розвіддрони. Згодом з'явилися і "Шахеди".

24 Канал збирає дані про тривогу в Україні вночі 21 квітня, спираючись на дані Повітряних сил і моніторингових спільнот. Очевидно, що Росія ігнорує пропозицію Володимира Зеленського про тишу в небі. Хоча на Великдень тривог в Україні не було.

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Де тривога в Україні 21 квітня та чому