"Перемир'я" закінчилось, і "Шахеди" полетіли знову: де тривога в Україні 21 квітня
Опівночі 21 квітня завершилося "великоднє перемир'я", яке Росія порушила безліч разів. І майже одразу ворог обстріляв прикордоння Сумщини та Харківщини, а також запустив розвіддрони. Згодом з'явилися і "Шахеди".
24 Канал збирає дані про тривогу в Україні вночі 21 квітня, спираючись на дані Повітряних сил і моніторингових спільнот. Очевидно, що Росія ігнорує пропозицію Володимира Зеленського про тишу в небі. Хоча на Великдень тривог в Україні не було.
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Де тривога в Україні 21 квітня та чому
Павлоград, Дніпропетровщина – у вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня! Харків – у вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з півночі! Київська область – загроза застосування ударних БпЛА! Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА. Монітори також пишуть про "Шахеди" на Сумщині. Запорізька, Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА. Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА. Чернігівська область – ворожий розвідувальний БпЛА. Можлива робота ППО.
Дрони також є на сході Чернігівщини, курс до Київщини, на Сумщині, з Луганщини на Харківщину, та у північно-східній частині Запорізької області, курс на Дніпропетровщину.
Де зараз тривога в Україні
Павлоград, Дніпропетровщина – у вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня!
Харків – у вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з півночі!
Київська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Монітори також пишуть про "Шахеди" на Сумщині.
Запорізька, Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА.
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Чернігівська область – ворожий розвідувальний БпЛА. Можлива робота ППО.