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22 січня 2025, 20:25
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Росія розпочала атаку "Шахедами": куди летять ворожі дрони

Анастасія Колеснікова

Країна-агресорка щодня влаштовує дроновий терор українських міст. Надвечір 22 січня ворог розпочав чергову атаку "Шахедами".

У ніч 22 січня противник масовано атакував Україну, випустивши майже сотню ударних безпілотників. Ворожі БпЛА спричинили руйнування у кількох регіонах, також є поранені, передає 24 Канал.

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20:23, 22 січня

  • Ударні БпЛА на Сумщині – курс на Полтавщину.
  • Ударні БпЛА на Харківщині – в напрямку Полтавщини.
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини – курс на Харківщину.
  • Ударні БпЛА на Миколаївщині – в напрямку Кіровоградщини.
  • Група БпЛА на Миколаївщині – курс західний.
  • БпЛА на півночі Запоріжжя – курс на Дніпропетровщину.
19:45, 22 січня

Нова група ударних БпЛА на півдні Сумщини – курс південно-західний.

19:24, 22 січня

Ударні БпЛА на півдні Харківщини – курс північно-західний.

Ударні БпЛА на Дніпропетровщині в західному напрямку.

18:29, 22 січня

Ударні БпЛА на Харківщині рухаються на Дніпропетровщину.

Нова група ударних БпЛА на півдні Харківщини –  напрямок південно західний.

17:59, 22 січня

Ударні БпЛА на Харківщині – курс західний.