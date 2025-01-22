Росія розпочала атаку "Шахедами": куди летять ворожі дрони

Країна-агресорка щодня влаштовує дроновий терор українських міст. Надвечір 22 січня ворог розпочав чергову атаку "Шахедами".

У ніч 22 січня противник масовано атакував Україну, випустивши майже сотню ударних безпілотників. Ворожі БпЛА спричинили руйнування у кількох регіонах, також є поранені, передає 24 Канал.

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