Росія розпочала атаку "Шахедами": куди летять ворожі дрони
Країна-агресорка щодня влаштовує дроновий терор українських міст. Надвечір 22 січня ворог розпочав чергову атаку "Шахедами".
У ніч 22 січня противник масовано атакував Україну, випустивши майже сотню ударних безпілотників. Ворожі БпЛА спричинили руйнування у кількох регіонах, також є поранені, передає 24 Канал.
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Нова група ударних БпЛА на півдні Сумщини – курс південно-західний. Ударні БпЛА на півдні Харківщини – курс північно-західний. Ударні БпЛА на Дніпропетровщині в західному напрямку. Ударні БпЛА на Харківщині рухаються на Дніпропетровщину. Нова група ударних БпЛА на півдні Харківщини – напрямок південно західний. Ударні БпЛА на Харківщині – курс західний.
Нова група ударних БпЛА на півдні Сумщини – курс південно-західний.
Ударні БпЛА на півдні Харківщини – курс північно-західний.
Ударні БпЛА на Дніпропетровщині в західному напрямку.
Ударні БпЛА на Харківщині рухаються на Дніпропетровщину.
Нова група ударних БпЛА на півдні Харківщини – напрямок південно західний.
Ударні БпЛА на Харківщині – курс західний.