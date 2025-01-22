Пожежі, постраждалі та пошкоджені будинки: наслідки удару "Шахедами" по Миколаєву
- Російські дрони-камікадзе атакували Миколаїв, внаслідок чого були зруйновані будівлі та є постраждалі.
- Евакуювали 200 людей з багатоквартирного будинку, пошкоджено вікна в кількох будинках, постраждала 74-річна жінка.
Росія продовжує атакувати мирні українські міста ударними дронами-камікадзе. Цього разі під ударом опинився Миколаїв.
Внаслідок атаки Росії на Миколаїв є руйнування, а також постраждалі. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС.
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Серед постраждалих – жінка
Внаслідок удару було частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів ліквідували. З будинку евакуювали 200 людей, наразі всі повернулися у свої оселі.
Вибухова хвиля пошкодила віконне скління в 4 багатоквартирних і 1 приватному житловому будинку,
– мовиться в повідомленні.
Рятувальники також ліквідували пожежу, яка охопила 1 тисячу квадратних метрів. Під час атаки були пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі.
Наслідки удару по Миколаєву / фото ДСНС
Є пошкодження у приватному будинку, адмінбудівлі, знищено автівку. Ліквідовано загоряння сміття і сухої трави на площі 100 квадратних метрів.
Від російського удару постраждала 74-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні. Також постраждав чоловік, у нього – гостра реакція на стрес. Йому надали першу допомогу, від госпіталізації він відмовився.