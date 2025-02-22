Росія знову атакує Україну ударними БпЛА: для яких областей існує загроза удару
Російська армія увечері 22 лютого знову запустила по Україні ударні БпЛА. Повітряні сили попереджають про небезпеку.
Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу – перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі безпілотники.
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Де рухаються ворожі БпЛА
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Одеса і Чорноморськ – у вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря. У напрямку Запоріжжя ворожий ударний БпЛА з південного сходу. Запорізька і Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожі ударні БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина/Миколаївщина. Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу. Ворожі ударні БпЛА заходять у повітряний простір на півночі Сумщини, курс – південно-західний. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Карта повітряних тривог
– Повітряні сили.
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Одеса і Чорноморськ – у вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря.
У напрямку Запоріжжя ворожий ударний БпЛА з південного сходу.
Запорізька і Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожі ударні БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина/Миколаївщина.
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.
Ворожі ударні БпЛА заходять у повітряний простір на півночі Сумщини, курс – південно-західний.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!