Росія знову атакує Україну ударними БпЛА: для яких областей існує загроза удару

Російська армія увечері 22 лютого знову запустила по Україні ударні БпЛА. Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу – перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі безпілотники.

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Де рухаються ворожі БпЛА