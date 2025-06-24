Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки

Російська армія ввечері 23 червня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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