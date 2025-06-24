Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки
Російська армія ввечері 23 червня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Одеські ЗМІ пишуть про роботу ППО в місті. Тимур Ткаченко написав, що в столиці може бути чутно роботу ППО. Монітори пишуть, що "Шахед" летить на Бровари. Сумська та Чернігівська області загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
ПС про рух "Шахедів": дрони атакують Київ і Одесу
У Києві теж тривога
Де зараз тривога в Україні
Одеські ЗМІ пишуть про роботу ППО в місті.
Тимур Ткаченко написав, що в столиці може бути чутно роботу ППО.
Монітори пишуть, що "Шахед" летить на Бровари.
Сумська та Чернігівська області загроза застосування ударних ворожих БпЛА.