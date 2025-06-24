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24 Канал Новини України Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки
24 червня, 00:02
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Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки

Ірина Марціяш

Російська армія ввечері 23 червня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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23:46, 23 червня

Одеські ЗМІ пишуть про роботу ППО в місті.

23:45, 23 червня

Тимур Ткаченко написав, що в столиці може бути чутно роботу ППО.

23:43, 23 червня

ПС про рух "Шахедів": дрони атакують Київ і Одесу

  • БпЛА на сході Київщини у напрямку Києва;
  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний;
  • БпЛА на сході Сумщини, курс західний;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, заходять на Миколаївщину східніше від межі з Одещиною, на Одещину в районі Південного, у напрямку Одеси та у напрямку Чорноморська.
23:37, 23 червня

У Києві теж тривога

Монітори пишуть, що "Шахед" летить на Бровари.

23:27, 23 червня

Де зараз тривога в Україні

23:12, 23 червня

  • БпЛА на півночі Полтавщини, південний;
  • Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника, вектор руху Одещина.
23:09, 23 червня

  • БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс південно-західний (Київщина);
  • БпЛА на сході Сумщини, курс західний;
22:15, 23 червня

Сумська та Чернігівська області загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

 