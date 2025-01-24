Росія продовжує терор "Шахедами": де атакують ворожі БпЛА
Росія ввечері 24 січня вкотре запустила по території України дрони-камікадзе. Через небезпеку атаки ударними БпЛА у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою, адже це може врятувати життя.
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Де атакують дрони
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті Оновлення щодо руху "Шахедів": Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА. Також ворожі дрони фіксуються на півночі Сумщини, курс південно-західний. Ворог продовжує тероризувати "Шахедами". Так, БпЛА на півночі Запорізької області рухається у напрямку Дніпропетровщини, курс північний.
Росія запустила "Шахеди"
Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Оновлення щодо руху "Шахедів":
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Також ворожі дрони фіксуються на півночі Сумщини, курс південно-західний.
Ворог продовжує тероризувати "Шахедами". Так, БпЛА на півночі Запорізької області рухається у напрямку Дніпропетровщини, курс північний.