Росія продовжує терор "Шахедами": де атакують ворожі БпЛА

Росія ввечері 24 січня вкотре запустила по території України дрони-камікадзе. Через небезпеку атаки ударними БпЛА у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою, адже це може врятувати життя.

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Де атакують дрони

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.