Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару
Увечері, 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Актуальна інформація стосовно руху дронів
Оновлення щодо "Шахедів"
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Запорізька та Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА!