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24 Канал Новини України Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару
24 лютого, 21:11
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Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

Маргарита Волошина

Увечері, 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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21:03, 24 лютого

Донеччина – загроза застосування ударних БпЛА!

20:55, 24 лютого

Актуальна інформація стосовно руху дронів

  • "Шахеди"на Миколаївщині курсом на захід.
  • "Шахеди" на Дніпропетровщині курсом на захід.
  • "Шахеди" на Полтавщині курсом на південно-західний напрямок.
  • "Шахеди" на Сумщині курсом на захід.
  • "Шахеди" на Чернігівщині курсом західним.
20:52, 24 лютого

У Кременчуці пролунав вибух.

20:29, 24 лютого

Чернігівська, Кіровоградська, Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА!

19:50, 24 лютого

Оновлення щодо "Шахедів"

  • БпЛА на Сумщині – курсом південно-західним. На межі Сумської та Полтавської області! Курсом західним.
  • БпЛА на Полтавщині. Курсом на захід.
  • БпЛА на Харківщині – курсом південно-західним.
  • БпЛА на Дніпропетровщині та Запорізькій області. Курсом північно-західним.
19:24, 24 лютого

Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА!

19:14, 24 лютого

Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!

19:10, 24 лютого

Запорізька та Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА!