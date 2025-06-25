Росія вкотре запустила "Шахеди": куди прямують ворожі БпЛА

Увечері середи, 25 червня, російські військові вкотре запустили ударні дрони-камікадзе. Через це в низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Усе, що відомо про рух ворожих БпЛА, читайте в матеріалі.

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