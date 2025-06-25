Росія вкотре запустила "Шахеди": куди прямують ворожі БпЛА
Увечері середи, 25 червня, російські військові вкотре запустили ударні дрони-камікадзе. Через це в низці областей України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Усе, що відомо про рух ворожих БпЛА, читайте в матеріалі.
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Куди летять "Шахеди" 25 червня: що пишуть ПС і монітори
Моніторингові спільноти пишуть, що безпілотники летять на Суми. ПС попередили містян, щоб ті були в укриттях. Монітори пишуть, що Харків під атакою "Шахедів". БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс західний. БпЛА в південно-східній частині Сумщини, курсом на Харківщину. Загроза "Шахедів" для Сумщини.
Є загроза для Харкова
Де зараз тривога в Україні
Моніторингові спільноти пишуть, що безпілотники летять на Суми.
ПС попередили містян, щоб ті були в укриттях.
Монітори пишуть, що Харків під атакою "Шахедів".
БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс західний.
БпЛА в південно-східній частині Сумщини, курсом на Харківщину.
Загроза "Шахедів" для Сумщини.