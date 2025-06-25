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24 Канал Новини України Росія вкотре запустила "Шахеди": куди прямують ворожі БпЛА
25 червня, 22:29
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Росія вкотре запустила "Шахеди": куди прямують ворожі БпЛА

Ірина Чеботнікова

Увечері середи, 25 червня, російські військові вкотре запустили ударні дрони-камікадзе. Через це в низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Усе, що відомо про рух ворожих БпЛА, читайте в матеріалі.

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Куди летять "Шахеди" 25 червня: що пишуть ПС і монітори

22:45, 25 червня

Моніторингові спільноти пишуть, що безпілотники летять на Суми.

22:34, 25 червня

Є загроза для Харкова

ПС попередили містян, щоб ті були в укриттях.

Монітори пишуть, що Харків під атакою "Шахедів".

22:32, 25 червня

БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс західний.

22:30, 25 червня

Де зараз тривога в Україні

22:04, 25 червня

БпЛА в південно-східній частині Сумщини, курсом на Харківщину.

21:54, 25 червня

Загроза "Шахедів" для Сумщини.

 