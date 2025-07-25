Росія запустила "Шахеди" з 5 напрямків: де є небезпека

Увечері 25 липня окупанти розпочали атаку дронів на Україну. Монітори повідомляють, що ворог запустив безпілотники з 5 напрямків.

Росія стрімко розширює завод ударних безпілотників в Алабузі, залучаючи підлітків до виробництва та будівельних робіт, передає 24 Канал. Дивіться також Росія вдарила по центру Харкова: пошкоджено багатоквартирний будинок У яких областях оголошена тривога через загрозу БпЛА? Де є небезпека ударних дронів: дивіться на карту У цій новині немає хронології