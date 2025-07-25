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24 Канал Новини України Росія запустила "Шахеди" з 5 напрямків: де є небезпека
25 липня, 20:49
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Росія запустила "Шахеди" з 5 напрямків: де є небезпека

Анастасія Колеснікова

Увечері 25 липня окупанти розпочали атаку дронів на Україну. Монітори повідомляють, що ворог запустив безпілотники з 5 напрямків.

Росія стрімко розширює завод ударних безпілотників в Алабузі, залучаючи підлітків до виробництва та будівельних робіт, передає 24 Канал.

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