Вночі на Київщині збивали "Шахеди": в ОВА розповіли про наслідки атаки росіян

Другу ніч поспіль Росія атакувала Київську область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО.

Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксували в трьох районах області.

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Подробиці наслідків атаки на Київщину

В ОВА розповіли, що постраждалих внаслідок атаки, на щастя, немає. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури також немає.

Однак внаслідок падінь уламків в декількох місцях виникли загоряння лісової та трав’яної підстилки. Рятувальники вже ліквідували ці пожежі.

Також на території одного із садових товариств пошкоджено три приватні будинки, гараж, приміщення господарчого магазину, будівля адміністрації садового товариства та один автомобіль.

Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ворожої атаки. Вкотре звертаємося до кожного жителя області – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, поки небезпека не мине,

– повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що в ніч проти 25 липня росіяни запустили по Україні 38 "Шахедів". 25 з них вдалося збити.